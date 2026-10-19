La Feria de la Apicultura pone el foco en la miel como industria de futuro y seña de identidad de Prado del Rey (Cádiz)

El vicepresidente segundo de Diputación de Cádiz, Javier Vidal, la alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán, y el presidente de la Asociación Apícola, José Luis Fernández, en la presentación de la Feria de la Apicultura. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prado del Rey (Cádiz) se confirmará una vez más como "el pueblo más dulce" de la provincia de Cádiz con la celebración de la décima Feria de la Apicultura de la Sierra de Cádiz, donde se pondrá el foco en la miel como como industria de futuro y seña de identidad de este pueblo gaditano.

La miel, su recolección, la elaboración de productos de todo tipo o su aplicación en la gastronomía serán de nuevo el centro de interés de esta Feria de la Apicultura, que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de este mes de octubre, y que contará con la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, como madrina de honor.

En una nota, la Diputación de Cádiz ha señalado que colabora con el Ayuntamiento de Prado del Rey y la Asociación Apícola Sierra de Cádiz en la organización de esta cita, que se ha presentado en el Palacio Provincial con la presencia del vicepresidente segundo de la institución provincial, Javier Vidal; la alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán, y el presidente de la Asociación Apícola, José Luis Fernández.

Vidal ha animado a visitar esta feria que "trasciende su vocación de ocio y puesta en valor de un producto autóctono" para mostrar "una forma de vida, una cultura gastronómica que define la forma de vida de una población estrechamente vinculada a este sector".

Por su parte, Vanesa Beltrán ha trasladado su "orgullo" por poder presentar la décima edición de esta feria, que "demuestra el talento, el esfuerzo y el alma de todo un pueblo. En ese sentido, ha asegurado que para Prado del Rey la apicultura "es mucho más que una actividad económica de primer orden", ya que contribuye a fijar la población al territorio y da sustento a "decenas de familias".

"En cada colmena, en cada gota de miel, hay un respeto profundo por la naturaleza, por la biodiversidad y por las tradiciones de nuestra tierra", ha dicho, poniendo el acento en el papel de la feria como "foco de atracción turística" para toda la comarca de la Sierra y como inyección económica para los comercios, hostelería, productores y alojamientos de la localidad.

También ha recordado que la cita vuelve a combinar a la perfección la excelencia profesional con el disfrute de vecinos y visitantes.

Bajo el lema 'El cambio está en tus manos', se contará con jornadas científicas de máximo nivel para abordar retos como la lucha contra especies invasoras --como la Vespa orientalis--, la caracterización de las mieles de la zona y la investigación alimentaria. Además, se incluyen en el programa showcookings, catas, concursos, talleres para los más pequeños y una carpa gastronómica.

La teniente de alcaldesa de Prado del Rey, Isabel Blanco, ha desgranado la programación de la décima Feria de la Apicultura Sierra de Cádiz y de las undécimas Jornadas Técnicas Divulgativas.

Así, se ha referido a los tres pilares fundamentales que conforman dicho programa. El primero es el referido al conocimiento, la innovación y la divulgación técnica, con las Jornadas que se desarrollarán en el Teatro Municipal Maestro José Toro Doblas.

Estas jornadas constituyen un foro de primer nivel para profesionales, investigadores y especialistas del sector apícola, un espacio donde compartir conocimientos, descubrir los últimos avances y abordar los desafíos más urgentes a los que se enfrenta la apicultura hoy en día.

Durante las sesiones se tratarán cuestiones de máxima actualidad y relevancia, como el impacto y control de especies invasoras como la Vespa orientalis y el ácaro Tropilaelaps; los avances en los estudios de caracterización y calidad de las mieles de la Sierra de Cádiz; y las nuevas posibilidades de diversificación y aprovechamiento de productos apícolas como el propóleo.

El segundo pilar es el referente a la educación ambiental, la concienciación y la convivencia familiar. En este sentido, el viernes 23 de octubre por la mañana comenzarán los tradicionales desayunos con miel en los centros educativos del municipio.

También durante todo el fin de semana estará abierta en el recinto ferial la Ludoteca Aula Verde, un espacio con cuentacuentos y talleres infantiles y familiares para la elaboración de bálsamos labiales y velas de cera natural.

Por otro lado, la gastronomía, la promoción comercial y los productos autóctonos también tendrán protagonismo, con showcookings, la iniciativa 'Smash & Honey Burger', catas especializadas, demostraciones de extracción de miel en directo o entregas de premios a las mejores mieles del país. Además, la carpa comercial acogerá la presencia de empresas y profesionales del sector apícola.

El presidente de la Asociación Apícola Sierra de Cádiz, José Luis Fernández, ha agradecido el apoyo de las instituciones, no sólo a la celebración de la feria sino al mantenimiento del sector en la provincia, especialmente en un momento con "grandes retos" como la lucha contra el avispón oriental, con la que está colaborando de forma activa la Diputación de Cádiz.

De igual modo, ha destacado que la institución provincial ha sido "un apoyo fundamental" para la concesión del distintivo de calidad Miel Sierra de Cádiz.