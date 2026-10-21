EEUU pide a su personal no esencial y sus familias que abandonen Arabia Saudí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA
Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 21 octubre 2026 21:54
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MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado al personal no esencial de sus misiones diplomáticas y sus familias en Arabia Saudí que abandonen el país por el deterioro de la situación de seguridad debido al repunte de la guerra de Yemen.

En un comunicado publicado en redes sociales, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha confirmado la emisión de una "salida ordenada de empleados no esenciales del Gobierno de Estados Unidos y sus familiares en Arabia Saudí".

"La seguridad y protección del personal del Departamento y sus familias siguen siendo nuestra máxima prioridad, y continuaremos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y apoyarlos", ha explicado Pigott.

"Los hutíes respaldados por Irán han intensificado cada vez más sus hostilidades contra Arabia Saudita, incluidas ataques a aeropuertos civiles y otra infraestructura crítica que han resultado en víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes", añade.

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