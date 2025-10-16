Personal municipal se formará para optimizar la programación cultural de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha presentado en el Palacio Provincial la jornada 'Cultura Local: Innovación y Territorio', una iniciativa organizada por la Fundación Provincial de Cultura que se celebrará el 10 de noviembre en Benalup-Casas Viejas y que busca formar al personal municipal para optimizar la programación cultural de los ayuntamientos gaditano.

En el acto han participado la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, y el alcalde de Benalup-Casas Viejas, Antonio Cepero, quienes han destacado la importancia de esta acción formativa para fortalecer las políticas culturales locales, ha indicado la Diputación en una nota.

La jornada está dirigida a los equipos técnicos de gestión cultural de los municipios incluidos en el programa Planeamos, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas, fomentar la innovación y consolidar una red profesional que impulse la cultura como motor de desarrollo territorial.

Durante la presentación, Vanesa Beltrán ha subrayado que con esta jornada se reanuda el programa formativo de la Diputación de Cádiz dirigido a los equipos de técnicos y técnicas de gestión cultural de los municipios.

"Lo hacemos con ilusión, con un programa de gran calidad y con la convicción de que la cultura sigue siendo una herramienta de cohesión, innovación y desarrollo en toda la provincia", ha indicado la diputada provincial.

Por su parte, el alcalde de Benalup ha destacado "la relevancia" de contar con profesionales y técnicos formados para el funcionamiento de los programas y la utilidad de estos encuentros para "engrasar su funcionamiento".

"Las dudas que surgen en el día a día es más fácil resolverlas en una jornada de este tipo, que con una llamada de teléfono", ha afirmado Antonio Cepero, quien también ha abogado por "la permanente actualización y formación en los tiempos que corren".

Como ha señalado, "siempre hay que seguir reciclándose", apuntando a cuestiones como la inteligencia artificial incorporada a la cultura.

El programa de la jornada del 10 de noviembre se abrirá con la recepción de participantes y la bienvenida institucional. A continuación, la gestora cultural Esther Monleón ofrecerá la ponencia marco 'Cómo cuidar al público tanto como al creativo'.

Posteriormente, se desarrollarán dos talleres prácticos, 'Gestión técnica de eventos', a cargo de Juan Cacheda, centrado en planificación, seguridad, contratación y evaluación de espectáculos; e 'Inteligencia artificial aplicada a la gestión cultural', impartido por Daniel Torres Salinas y Wenceslao Arroyo Molino, que abordará el uso ético y estratégico de la Inteligencia Artificial en la programación y comunicación cultural.

Con esta jornada la Diputación persigue potenciar la capacitación de los equipos técnicos municipales, fortalecer su autonomía y dotarlos de herramientas para planificar, evaluar e innovar en la programación cultural local, garantizando una oferta de calidad adaptada a cada territorio.

El programa Planeamos Cultura, impulsado por la Diputación, es una iniciativa que ofrece programación cultural de calidad a municipios de menos de 50.000 habitantes, combinando apoyo económico, asesoramiento técnico y coordinación artística. Su objetivo es reforzar el tejido cultural local y garantizar el acceso equitativo a la cultura en toda la provincia.

La diputada ha resaltado "el valor" de la coordinación con los ayuntamientos y contar con este espacio para compartir experiencias y buenas prácticas. Así, ha recalcado la necesidad de contar con personal técnico cualificado, ya que los técnicos y técnicas de cultura "son el corazón de la gestión cultural local". "Su formación continua es esencial para que la cultura siga creciendo desde lo público y desde el territorio", ha aseverado.

Con estas iniciativas la Diputación de Cádiz reafirma su compromiso con los municipios con menos recursos y refuerza el concepto de que la cultura "ha de ser un derecho fundamental, se viva donde se viva". Por eso, ha incidido, acompaña a todos los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, para que puedan ofrecer a su ciudadanía actividades culturales de calidad y con igualdad de oportunidades.