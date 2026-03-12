La presidenta de la Diputación destaca el talento, esfuerzo y calidad humana de Sara Baras, Hija Predilecta de Cádiz

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, en una recepción a la bailaora Sara Baras, a la que se distinguirá con el título de Hija Predilecta de la provincia de Cádiz el próximo 19 de marzo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha recibido este jueves a la bailaora Sara Baras, a la que se distinguirá con el título de Hija Predilecta de la provincia de Cádiz el próximo 19 de marzo, durante el acto institucional por el Día de la Provincia, destacando de la artista isleña su talento, esfuerzo y calidad humana.

Almudena Martínez ha destacado de Baras que se trata de "una gran embajadora de la provincia", siendo además reflejo de "talento, esfuerzo, calidad humana, trabajo excelente y valores solidarios", al recordarse que es la madrina de la asociación Mi Princesa Rett, una organización española dedicada a apoyar a niñas con este síndrome, una grave enfermedad neurológica, como ha recogido la Diputación en una nota.

La artista ha manifestado que recibir este título es para ella "un orgullo" y también "una responsabilidad" por llevar el nombre de su tierra más allá de estas fronteras, haciendo hincapié en que "cuando una está fuera, valora aún más cosas como esta". "Aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, yo aquí me siento muy querida y muy respetada", ha afirmado.

Por otro lado, la bailaora, coreógrafa y directora de su propia compañía de baile ha contado que la primera persona en la que pensó cuando la presidenta de la Diputación le llamó para comunicarle la distinción fue en su padre Cayetano, fallecido hace pocos años y a quien la artista estaba muy unida. En sus palabras, una persona "excelente, ejemplo de trabajo, cariño, sencillez y amabilidad".

La presidenta de la Diputación ha comentado con la artista que este Día de la Provincia de Cádiz 2026 va a tener muy presente en sus distinciones la reciente sucesión de borrascas que azotó Cádiz en el mes de febrero. Ambas han puesto el acento en la relevancia de la solidaridad, la colaboración ciudadana y la unidad cuando acontecen sucesos "tan duros, que golpean a muchas personas".

Durante la visita de Baras al Palacio Provincial este jueves también ha departido con su responsable sobre la representatividad y el liderazgo femenino.

Los expertos del flamenco suelen incidir en la influencia de Sara Baras en su disciplina, resaltando que es una mujer que ha roto techos de cristal unidos a su género para convertirse en un referente del espectáculo. Como se ha apuntado al respecto, a lo largo de su carrera ha interpretado roles tradicionalmente masculinos, como el martinete o la soleá por bulerías, y ha proyectado una imagen de fortaleza femenina. Además, ha escenificado sobre las tablas a figuras como Juana La Loca, Mariana Pineda o el mito de Carmen.

La presidenta de Diputación ha recordado que la provincia de Cádiz es "cuna de muchos artistas y mucho talento".

La distinción de Hijo o Hija Predilecta de la Provincia se ha entregado en años anteriores a personalidades como Lola Flores, Rocío Jurado, Paco de Lucía, Rafael Alberti o Carlos Edmundo de Ory, entre otras, lista a la que este 2026 se añadirá Sara Baras.

La bailaora nació en Cádiz en 1971, y de pequeña se fue a vivir a San Fernando, ciudad a la que está muy vinculada. Comenzó a bailar a los ocho años de la mano de su madre, Concha Baras, que impartía clases de flamenco en su academia.

Comenzó a bailar de manera profesional a los 16 años con la compañía de Manuel Morao en Jerez de la Frontera (Cádiz). Desde entonces no se ha bajado de los escenarios y ha trabajado mucho y duro.

Hasta hoy, Sara Baras ha sido distinguida, entre otros galardones, con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Olivier de la Danza en Reino Unido, la Médaille de Vermeil de Ville de París o el Premio Nacional de Danza.

A este palmarés, se añade otro ligado a sus orígenes como la Medalla de Oro de Andalucía, la Medalla de la provincia gaditana, Hija Predilecta de la ciudad de Cádiz, el Premio a la Identidad Isleña, el VIII Premio Federico Joly o pregonera del Carnaval de Cádiz, que lleva "con mucho orgullo", como ha asegurado la bailaora.

Sara Baras ha llevado su arte por lugares como Japón, Nueva York, París o Sídney, y ha podido actuar a lo largo de su vida con figuras como Camarón de la Isla, Chavela Vargas o Enrique Morente.

Especial fue su vínculo con Paco de Lucía, "maestro" al que le dedica, "desde el respeto, el cariño y el amor", el espectáculo 'Vuela', que la semana pasada clausuraba el 25 Festival de Flamenco de Nueva York y que en mayo llegará a Madrid. En septiembre, inaugurará la Bienal de Sevilla con su nuevo espectáculo 'Infinita', dedicado a Andalucía.

Una muestra más de la conexión de Sara Baras con la provincia gaditana y también con la Diputación es que en 2012 representó un espectáculo que se estrenó el 19 de marzo de aquel año en el Gran Teatro Falla. El montaje recreaba el Cádiz del periodo 1810-1812, cuando las tropas napoleónicas tomaron España durante la Guerra de la Independencia, y la Bahía de Cádiz se mantuvo libre del poder francés.

'La Pepa' fue la primera Constitución promulgada en España y considerada como un hito democrático, con el que Cádiz se consagró como sede de la libertad. El Día de la Provincia gaditana se conmemora el 19 de marzo en homenaje a esta efeméride.