La provincia de Cádiz se promociona como destino para el turista alemán en el Museumsuferfest

Espectáculo promovido por el Patronato de Turismo en el Museumsuferfest de Frankfurt - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha despedido el mes de agosto promocionándose como destino turístico en el Museumsuferfest de Frankfurt, en Alemania, en una acción impulsada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz con el objetivo de impulsar el turismo alemán, el más importante a nivel internacional para la provincia según los datos de llegada de turistas año tras año.

El Museumsuferfest de Frankfurt es una de las fiestas culturales al aire libre más grandes de toda Europa, y cuenta con una afluencia estimada de más de un millón de visitantes, ha indicado en una nota el Patronato de Turismo.

Aprovechando la ocasión, y al igual que hiciera el pasado año, el Patronato ha acudido con una delegación técnica para promocionar la provincia en un estand compartido con las instituciones de promoción turística de la provincia de Sevilla (Prodetur) y de Huelva (Agencia Destino Huelva).

Además, ha aportado al programa un espectáculo flamenco con dos actuaciones diarias con una compañía flamenca, guitarrista y percusionista, y una cantaora, todos de la provincia de Cádiz.

Los espectáculos han tenido "una gran acogida" y la delegación técnica del Patronato ha atendido a "numerosos visitantes" del Museumsuferfest que se han mostrado interesados en el destino provincia de Cádiz, según se ha resaltado.

Igualmente, la delegación técnica ha mantenido un encuentro con Setareh Zaid-Fard, gerente de cuentas clave de Derpart, cadena de agencias de viaje perteneciente al grupo DER Touristik, que opera a nivel internacional a través de la asociación Radius Travel. Esta cadena está barajando la provincia de Cádiz como emplazamiento para su evento anual en el que reúne a unos 150 agentes turísticos. Para incidir en esa idea y trabajar sobre ella se ha mantenido el encuentro.

Además de los espectáculos que se brindan en escenarios instalados con motivo del Museumsuferfest, como ha ocurrido con los espectáculos flamencos impulsados por el Patronato, el visitante ha podido acceder a todos los museos de la ciudad de Frankfurt durante los tres días que dura el evento.

Este festival recibe a todo tipo de público, no sólo de Frankfurt sino de otras partes de Alemania, que acuden allí atraídos por esta gran fiesta al aire libre, lo que lo convierte en "una oportunidad" para el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz para "seguir captando al público alemán para que elija la provincia de Cádiz como destino de sus vacaciones".