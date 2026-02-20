La provincia de Cádiz se promociona en Europa para reforzar su estrategia de conectividad aérea, cicloturismo y golf

Vista del Connect Route Development Forum, celebrado esta semana en Lublin (Polonia), y a donde ha acudido una delegación del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz, a través de delegaciones técnicas del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, se está promocionando en ferias turísticas de Europa con el objetivo de reforzar su estrategia de conectividad aérea y presentar sus atractivos en segmentos como el senderismo el cicloturismo o el golf.

El destino Cádiz ha estado presente, por ejemplo, en ferias como el Connect Route Development Forum, celebrado esta semana en Lublin (Polonia), un foro profesional de referencia internacional para el desarrollo de rutas aéreas, ha indicado la Diputación en una nota.

También ha acudido una delegación gaditana a la Fespo & Golfmesse 2026 de Zúrich (Suiza), uno de los principales eventos europeos dedicados al turismo y al golf; en la Fiets en Wandelbeurs de Utrecht (Países Bajos), especializada en senderismo y cicloturismo; y en el evento profesional MIS Nacional 2026, celebrado en Madrid y centrado en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

A estas citas han acudido delegaciones técnicas del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, en el marco de la agenda promocional prevista para 2026 con el objetivo de consolidar mercados estratégicos, diversificar segmentos y reforzar el posicionamiento internacional del destino.

El Connect Route Development Forum se ha celebrado del lunes al jueves 19 de febrero en la ciudad polaca de Lublin. La participación de la provincia en este encuentro, que ha alcanzado su 22 edición, consolida varios años de presencia activa y refuerza la red de contactos profesionales del Patronato en el ámbito de la aviación comercial.

Se trata de una acción estratégica para el destino y el aeropuerto de Jerez, orientada a explorar nuevas frecuencias y mercados que impulsen la llegada de visitantes y el crecimiento económico del territorio. Asimismo, permite realizar el seguimiento de las operativas actualmente activas y fortalecer las relaciones con aerolíneas y agentes del sector, consolidando la conectividad aérea como uno de los pilares del desarrollo turístico.

La presencia en la Fespo & Golfmesse 2026, celebrada en Zúrich del 29 de enero al 1 de febrero, ha permitido reforzar la promoción del producto golf en el mercado suizo. Esta es la principal feria turística de Suiza y uno de los eventos de referencia para el público interesado en viajes y experiencias especializadas.

Dentro de este marco, Golfmesse reúne a miles de personas aficionadas, profesionales y empresas vinculadas exclusivamente al mundo del golf. Junto a la delegación técnica del Patronato han participado empresas con intereses en el territorio como Barceló, Costa Ballena, Cortijo La Fontanilla y Fair Play Golf & Spa de Benalup.

Suiza representa un mercado con alto poder adquisitivo, una afición consolidada al golf y un creciente interés por destinos soleados y bien conectados con España. Así, la presencia en esta cita facilita el contacto directo con personas jugadoras, clubes, turoperadores y medios especializados, reforzando la comercialización del producto golf y consolidando su posicionamiento internacional como segmento de calidad y alto valor añadido.

La Fiets en Wandelbeurs de Utrecht está considerada una de las ferias de senderismo y cicloturismo más importantes de Europa. Está dirigida tanto a personas aficionadas como a profesionales del turismo activo y la vida al aire libre. En ella participan destinos turísticos, rutas de ciclismo y senderismo, editoriales, empresas de equipamiento especializado, alojamientos, servicios relacionados con viajes sostenibles y operadores del sector naturaleza.

La feria se caracteriza por su enfoque en el turismo responsable, la movilidad sostenible y el contacto con la naturaleza, y cuenta con una asistencia que supera las 24.000 personas visitantes, tanto aficionadas como profesionales. En ese sentido, Cádiz es un destino con gran potencial en estos segmentos y el Patronato dispone de materiales promocionales específicos dedicados al cicloturismo y al senderismo.

La presencia en esta cita refuerza la apuesta por un modelo turístico sostenible, diversificado y alineado con las nuevas tendencias de viaje.

Asimismo, otra delegación técnica ha participado en MIS Nacional 2026, celebrado en Madrid, un encuentro profesional de dos días del segmento MICE, organizado para que personas compradoras de reuniones e incentivos puedan conocer de primera mano destinos, hoteles, espacios y proveedores del sector. En este foro han participado más de 200 profesionales entre agencias, representantes del sector corporativo y asociaciones nacionales.

La presencia en MIS constituye una oportunidad estratégica para posicionar Cádiz como destino MICE, poniendo en valor sus instalaciones, su conectividad y su capacidad para diseñar programas que combinan trabajo y ocio en un entorno singular. Este segmento contribuye además a la desestacionalización y a la generación de impacto económico durante todo el año.