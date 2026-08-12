Rancapino Chico encabeza el cartel del Festival Flamenco Pacheco el Viejo de Zahara de los Atunes (Cádiz)

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, acompañada por el presidente la entidad local autónoma (ELA) de Zahara, Agustín Conejo, en la presentación del Festival Flamenco Pacheco el Viejo de Zahara de los Atunes - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista chiclanero Alonso Núñez, conocido artísticamente como Rancapino Chico, encabezará el cartel de la VIII edición del Festival Flamenco Pacheco el Viejo de Zahara de los Atunes, que se celebrará el próximo 21 de agosto, una propuesta que cuenta con el apoyo de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz.

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, acompañada por el presidente la entidad local autónoma (ELA) de Zahara, Agustín Conejo, y por la cantaora María de los Ángeles Heredia, han presentado los detalles de esta cita en Cádiz, ha indicado la Diputación en una nota.

A Rancapino Chico se le unen al cante nombres como Ismael de la Rosa 'El Bola' y la citada María de los Ángeles Heredia.

Como se ha apuntado, Zahara de los Atunes es una población "con una dilatada afición por el flamenco". De hecho, el propio Pacheco el Viejo, que da nombre al evento, fue cantaor no profesional y regentó una taberna en esta localidad donde se congregaban los aficionados a este arte.

En dicho marco, el festival tiene como costumbre que un cantaor o cantaora local participe en él como artista invitado. En el caso de María de los Ángeles Heredia, se ha destacado que pertenece a dos de las familias flamencas más conocidas de Zahara de los Atunes: los Manzorro y los Heredia.

El plantel de la cita lo completarán Emilio Castañeda y su grupo al baile, y figuras como Antonio Higuero, Joselito Acedo y Juan Benjumea al toque.

Vanesa Beltrán ha asegurado que "el cartel no puede ser mejor" para esta celebración, que es "insignia" dentro del panorama cultural veraniego de la provincia de Cádiz.

Como una de las novedades principales de este año, la entrada al festival será gratuita. El espectáculo tendrá lugar en el Palacio de las Pilas de Zahara de los Atunes, una construcción que se remonta al siglo XV, a partir de las 22,30 horas.

El presidente de esta ELA, vinculada al municipio de Barbate, ha puesto en valor la apuesta de su organismo por la cultura. Agustín Conejo ha detallado que se trata "del complemento perfecto" a la playa y a "la excelente gastronomía zahareñas", reclamos que, en su conjunto, "atraen un turismo de calidad".

La responsable de Cultura de la Diputación ha puesto el broche en su intervención con la satisfacción de la institución provincial por ser "garante" de "conservar y hacer perdurar las raíces flamencas como parte de la identidad de la provincia gaditana", un legado que "es posible gracias a todos sus artistas", ha concluido Vanesa Beltrán.