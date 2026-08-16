El cupón 'Extra' de Verano de la ONCE reparte más de 22 millones de euros entre Granada, Sevilla, Los Barrios, Sitges y Colmenar Viejo. - ONCE

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, celebrado este sábado, ha repartido un total de 22.280.000 euros en 83 cupones premiados, con su mayor fortuna en Granada, donde ha dejado 18.280.000 euros, además de cuatro premios de un millón de euros en Colmenar Viejo (Madrid), Sitges (Barcelona), Sevilla y Los Barrios (Cádiz), según ha informado este lunes la organización.

El primer premio, dotado con 15 millones de euros, ha sido vendido por Gabriel Fernández, vendedor de la ONCE desde hace tres años, en la calle Julio Moreno Dávila, a las puertas del supermercado Alí, en el polígono de Cartuja, en Granada. El mismo cupón ha repartido otros 82 premios de 40.000 euros cada uno, hasta sumar 18.280.000 euros en la capital granadina.

"Después del susto del terremoto, una alegría para Granada", ha señalado el vendedor, nervioso y a punto de romper a llorar, tras haber sentido el viernes el seísmo en su vivienda de Vegas del Genil, a cinco kilómetros del epicentro. "Se lo he dado a mucha gente que le hacía mucha falta, mucha falta. Aquí todo el mundo es gente muy trabajadora, parece que estoy soñando", ha añadido emocionado. Granada repite así fortuna con el Extra de Verano de la ONCE, después de que el año pasado dejara también los 15 millones de euros en el Centro Comercial Nevada de la capital granadina.

ANDALUCÍA ES LA COMUNIDAD QUE MÁS AGRACIADA

Andalucía ha recibido, además del premio de Granada, otros dos premios de un millón de euros. En Sevilla, el cupón agraciado lo ha vendido Mayka Medina, que cumplirá dos años como vendedora de la ONCE, en la calle Tharsis de la capital hispalense. "Estoy muy contenta, es una emoción muy grande. Espero que haya tocado muy bien tocado", ha expresado la vendedora.

En Los Barrios (Cádiz), el premio lo ha repartido Mónica Castro, vendedora de la ONCE desde hace nueve años, desde su punto de venta en el polígono Palmones de la localidad gaditana, donde además ha vendido la serie completa, 99 números premiados con 1.200 euros. "Ha sido un regalo de Dios. Nunca pido por dinero cuando rezo, pero sí porque me deje ayudar a las personas. Y así se ayuda muy bien", ha bromeado la vendedora.

Por su parte, en Colmenar Viejo, el cupón premiado con un millón de euros ha sido vendido por Raúl Ávila, desde sus puntos de venta habituales situados en la Plaza de la Marina y el Centro Comercial El Ventanal. "No me lo puedo creer, qué alegría tan grande", ha señalado el vendedor nada más conocer la noticia.

"Seguro que se lo he dado a alguien cercano porque es un número que siempre tengo para los clientes habituales, amigos y gente del bar donde suelo desayunar", ha reconocido emocionado.

Sitges (Barcelona) ha recibido otro millón de euros de manos de María Lucrecia García, vendedora de la ONCE, que ha repartido la suerte desde su punto de venta en el Mercado de la localidad, en la avenida Artur Carbonell. "Estoy muy contenta. Es muy bonito ver la cara de tus clientes cuando repartes premios, y cuando son premios así de grandes todavía más. Mi trabajo tiene mucho más sentido cuando pasan estas cosas", ha asegurado la vendedora.

El Extra de Verano de la ONCE ha puesto en juego un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón de euros, además de 119 premios de 40.000 euros --a las cinco cifras del número del primer premio-- y 2.270 premios de 1.200 euros, a las cuatro últimas cifras del número del primer premio o a las cinco del número de los diez segundos premios.