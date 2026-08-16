Estabilizado el incendio de Niebla (Huelva) y las 410 personas evacuadas pueden regresar a sus hogares

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita al PMA del incendio de Niebla el pasado viernes.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita al PMA del incendio de Niebla el pasado viernes. - Francisco J. Olmo - Europa Press
Europa Press Andalucía
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 11:23
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NIEBLA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo desde el Puesto de Mando Avanzado que el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) se ha dado por estabilizado.

Así lo ha manifestado Moreno en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde ha señalado que, además, el fuego ha recorrido 210 kilómetros de perímetro, así como ha subrayado que tras su estabilización se va a proponer el regreso a sus viviendas de las 417 personas que continuaban evacuadas.

Asimismo, ha explicado que tras la estabilización el incendio pasa de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1, toda vez que ha remarcado que con ello, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzarán su repliegue este domingo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)

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