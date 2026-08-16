Trump insta al Senado a eliminar el "absurdo" cambio horario y alega que tener más horas de luz reducirá la delincuencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido al Senado que acelere la tramitación de la denominada 'No More Changing the Clocks Act' (Ley para el fin del cambio de hora), una iniciativa destinada a poner fin a los --en aplacaras del mandatario-- "absurdos" cambios de hora que se realizan dos veces al año.

Trump ha defendido que mantener una mayor cantidad de luz natural durante las últimas horas del día ofrece diversas ventajas para la sociedad y ha vinculado esta medida incluso con la lucha contra la delincuencia.

"Es mejor que haya más sol a medida que avanza el día (¡también para combatir la delincuencia!)", ha señalado el mandatario en una publicación en redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca considera, no obstante, que el principal argumento para acabar con el cambio horario es evitar las alteraciones que provoca en la vida cotidiana.

En este sentido, ha criticado lo que considera una práctica innecesaria y ha reclamado acabar definitivamente con los ajustes de los relojes que se llevan a cabo cada año.

"Se acabó lo de cambiar de forma absurda la hora de los relojes dos veces al año", ha escrito, en referencia a los efectos de desajuste y confusión que, a su juicio, genera esta práctica.

El presidente estadounidense ha cerrado su mensaje con un llamamiento directo a que el Congreso culmine el proceso legislativo: "¡Háganlo de una vez!", ha concluido.