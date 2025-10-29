La tercera Gala del Fútbol Inclusivo reconoce a clubes y participantes de la Liga Inclusiva en Jerez (Cádiz)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en la tercera Gala del Fútbol Inclusivo. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La tercera Gala del Fútbol Inclusivo de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha puesto en valor los principios del deporte en una ceremonia celebrada en el Teatro Villamarta de Jerez, donde se ha reconocido la labor de clubes y personas participantes en La Liga Inclusiva. Durante el acto, la Diputación de Cádiz también recibió un galardón por su compromiso con la iniciativa.

La presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez, ha sido una de las autoridades que ha intervenido en la gala, junto con otras representantes de administraciones, deportistas y responsables de los clubes que han querido celebrar este evento. Además, según ha detallado la Diputación en una nota, al acto también han asistido la diputada de Servicios Sociales, Paula Conesa; el delegado territorial de Servicios Sociales de la Junta, Alfonso Candón, y el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Tomás Sampalo.

En su intervención, Martínez ha hecho hincapié en que "en la Diputación de Cádiz se mantiene intacto el compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito de la vida. Pero el deporte juega una labor primordial como instrumento de inclusión social, como se comprueba cada año en esta novedosa Liga Inclusiva".

La presidenta ha destacado el crecimiento de este proyecto "pionero", la Liga Inclusiva, que "crece cada año". En este sentido, ha recordado que esta competición empezó con siete equipos en 2022 y ya llega a doce en 2025 y unos 350 participantes. Además se incorporarán el próximo año el Puente Mayorga CF y el Loluba CF.

"Buena parte de culpa de ese crecimiento es por el cariño y la dedicación de familiares, voluntarios y clubes", ha afirmado la presidenta, que también ha señalado la labor que hacen otras administraciones públicas, como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez para hacer realidad esta gala. Asimismo, ha celebrado que "más que una competición se trata de un espacio, donde los tópicos no tienen cabida y nos hacen ver que todos somos iguales, más allá de nuestras diferencias individuales".

Los equipos que forman parte de la Liga y que han recibido su correspondiente trofeo han sido Afanas SCRT, Sporting Conil, AD Tiempo Libre, Cádiz CF Genuine (actual campeón de España), Ubrique CF 2023, Arcos CF, Villa de Rota FSF, Xerez CD Promesas, SD APADENI, UD Tarifa y Xerez Deportivo FC. Además se le han dado menciones especiales a Javier Ruiz Herrera, Hazte Donante, UD Paquete, Xerez Ilusión y Alberto Gil.

La gala ha sido conducida por los humoristas Toni Rodríguez y Manolo Mármol y ha contado con actuaciones del Cuarteto de Afanas 'Inclusión o Victoria', Piojo Chico o el tributo a Chayanne de Jesús Lozano.