Alumnos de 13 centros de Córdoba disfrutan del VI Encuentro Erasmus+ de Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, se ha convertido en escenario de la VI edición del Encuentro de Alumnado Erasmus+ de Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos, iniciativa que se enmarca en la celebración de los Erasmus Days.

En relación con esta iniciativa, la responsable de Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, ha señalado que "el objetivo de este encuentro es llevar a cabo una experiencia pionera para visibilizar y compartir los beneficios del programa Erasmus+ entre el alumnado participante en proyectos de educación escolar y formación profesional".

Según ha expresado Alguacil, "en este encuentro participan más de 100 personas entre profesorado y alumnado, procedentes de un total de trece centros educativos de Córdoba y provincia. Una cifra que demuestra el éxito de esta propuesta y el interés que viene despertando entre los jóvenes edición tras edición".

"Contamos así con la presencia de alumnos y alumnas del IES La Soledad de Villafranca de Córdoba; del IES Nueva Escala de Rute; del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Montoro, y del CEIP Ferroviario, IES Rafael de la Hoz, CEIP Guillermo Romero Fernández, ÍES El Tablero, del López-Neyra de Córdoba, IES Trassierra, CES Lope de Vega, IES Francisco de los Ríos, IES Góngora e IES Fidiana, todos ellos de la capital", ha detallado la diputada.

La delegada de Juventud de la institución provincial ha hecho referencia, además, a que "hasta el próximo 18 de octubre celebramos los Erasmus Days, un total de seis días de campaña en los que compartir experiencias y difundir los logros y las oportunidades que ofrece el programa Erasmus+".

Así, según ha continuado, "bajo el lema 'Vive nuestros valores, inspira nuestro futuro', en este 2025 se trabajan seis valores comunes de la Unión Europea como son la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho y los derechos humanos".