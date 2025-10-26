La Diputación de Córdoba acoge una charla sobre la recuperación del fondo documental del hospital psiquiátrico

El cartel de la charla ‘Recuperación y valorización del Fondo del Hospital Psiquiátrico de Córdoba: conversatorio en el archivo’, enmarcado en el ciclo 'Con-ciencia'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda y en el marco de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, acogerá el próximo miércoles, 29 de octubre, la charla 'Recuperación y valorización del Fondo del Hospital Psiquiátrico de Córdoba: conversatorio en el archivo'.

Así lo ha detallado la institución provincial en una nota, que ha indicado que esta iniciativa se celebrará en el Archivo de la institución provincial y se enmarca en el ciclo 'Con-ciencia y memoria' que se desarrolla gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba (UCO) denominado 'La relación género, derecho y medicina en los internamientos psiquiátricos'.

La propuesta dará comienzo a las 17,00 horas y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Participarán en la propuesta María del Carmen Martínez, archivera jubilada; Pepe Roldán jefe del Departamento de Memoria Democrática, Archivo y Biblioteca de la Diputación de Córdoba y M.ª Auxiliadora Guisado, de la UCO.