La Diputación de Córdoba acoge una jornada técnica sobre seguridad y salud en obras públicas

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la jornada técnica sobre seguridad y salud en obras públicas. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced de Córdoba ha acogido este miércoles una jornada técnica promovida por la Diputación, con la colaboración de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, con el propósito de ahondar en materia de seguridad y salud en las obras públicas que se realizan en la provincia en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y en otras obras sin proyecto.

El máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha señalado durante la inauguración de la jornada que "la seguridad en el trabajo no puede entenderse como un requisito administrativo o una obligación legal más, sino que es, ante todo, un principio ético y humano, un compromiso real con la integridad de las personas".

En lo que concierne al objeto del encuentro, las obras públicas del PFEA, Fuentes ha valorado la necesidad de coordinación, ya que "son intervenciones en las que coinciden con frecuencia equipos de distintas entidades, con diferentes contratistas y operarios y donde se solapan actuaciones simultáneas. Esto exige un esfuerzo mayor de planificación y coordinación preventiva".

"Cada obra del PFEA es una oportunidad para crear empleo, mejorar infraestructuras y reforzar la cohesión territorial, pero conlleva la responsabilidad de garantizar que todos los procesos se desarrollen en condiciones seguras y con criterios claros", ha manifestado Fuentes.

En este sentido, ha continuado el presidente de la Diputación, "tenemos que ser modelo de comportamiento en seguridad laboral; no sólo porque la legislación nos lo exige, sino porque la vida de quienes trabajan en nuestros proyectos nos compromete como institución".

Finalmente, Fuentes ha abundado en que "la seguridad es algo que se construye a diario con formación, coordinación, vigilancia, y, sobre todo, con la conciencia de que ningún objetivo productivo justifica poner en riesgo una vida".

Las jornadas han contado con la asistencia de técnicos municipales con competencias en gestión de obras públicas, personas del ámbito de la arquitectura y la ingeniería, delegados y delegadas de prevención, empresas de servicios públicos y profesionales de Emproacsa y de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.