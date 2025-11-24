La Diputación de Córdoba avanza en su compromiso para proteger a víctimas de violencia de género con la app 'Ward'

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la presentación de la nueva herramienta para víctimas de violencia de género. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba da un paso más en su compromiso para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y pone a disposición de ayuntamientos 100 licencias de 'Ward', una aplicación móvil que permite realizar grabaciones ante una situación de peligro con plena validez jurídica.

Durante la presentación de esta herramienta en rueda de prensa, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha afirmado que "esta iniciativa responde a un trabajo transversal del Área de Igualdad y de la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa), junto a la empresa Innovasur".

Es un trabajo, según ha continuado, "que va a suponer la instalación de esta herramienta en el móvil de 100 mujeres, una cifra que podrá ampliarse en caso de que se estime necesario, y por un periodo de un año.

Según ha detallado Fuentes, "desde la Diputación de Córdoba somos conscientes de que no basta con combatir las consecuencias de la violencia de género sino que hay que avanzar y proporcionar a las víctimas recursos reales, seguros y accesibles para que rompan el silencio impuesto por el miedo".

"Damos así un salto cualitativo de protección que permitirá documentar de manera segura y válida jurídicamente las posibles agresiones a las que se puedan enfrentar las mujeres", ha matizado Fuentes.

En definitiva, ha concluido el máximo responsable de la institución provincial "damos un paso más para reforzar la seguridad de las mujeres y para que puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad".

Por su parte, la delegada de Igualdad de la Diputación, Auxiliadora Moreno, ha remarcado que "herramientas como la que hoy presentamos resulta de especial importancia para dar visibilidad a hechos que normalmente se producen en entornos privados que dificultad su detección precoz".

Moreno ha insistido en "el importante papel que jugamos las administraciones ante la erradicación de la violencia de género, un problema estructural que requiere de la implicación coordinada de administraciones, entidades sociales y ciudadanía".

Del mismo modo, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, Sara Alguacil, ha hecho hincapié en que "la Diputación de Córdoba, a través de Eprinsa, ha velado por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, garantizando que la información que se recoge es segura y almacenada por un plazo de cinco años".

Alguacil ha insistido en que "todo lo relacionado con la violencia de género debe ser tratado con una especial sensibilización y esto nos lleva a tener especial cuidado con todo lo relativo a la seguridad de las mujeres usuarias de las aplicación".

Desde Innovasur, su CEO, Juan José Prieto, ha hecho referencia a algunos detalles de esta aplicación que "permitirá garantizar que la información en ella acumulada tiene validez ante un juez pericial, hecho en el que radica su importancia".

Finalmente, la portavoz de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, Marisa Raya, ha agradecido el compromiso y la implicación de la Diputación de Córdoba en la lucha para acabar con la lacra social que supone la violencia machista.