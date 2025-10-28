Diputación de Córdoba avanza en el Plan de Innovación Tecnológica Dual con una jornada con empresas e investigadores

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (tercero por la izda.), visita la jornada de trabajo enmarcada en el Plan Director de Innovación Tecnológica Dual de la institución provincial. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado este martes la jornada de trabajo que, enmarcada en el Plan Director de Innovación Tecnológica Dual de la institución provincial, se ha desarrollado en el Campus de Rabanales con la participación de 50 empresas y grupos de investigación.

En declaraciones a los periodistas antes de la visita, Fuentes ha afirmado que "estamos hablando de una iniciativa orientada a fortalecer la conexión entre el tejido empresarial, los centros de investigación y la administración pública, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica dual en la provincia".

"La Diputación de Córdoba lleva más de un año de trabajo en el impuso de esta propuesta de futuro y contamos para ello con la participación de empresas, grupos de investigación de la Universidad de Córdoba y del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic)", ha añadido Fuentes.

Según el máximo responsable de la institución provincial, "esta jornada de trabajo forma parte de la segunda fase de nuestro Plan Director y en ella participan 25 empresas cordobesas y otros 25 grupos de investigación, todos ellos seleccionados tras un intenso trabajo conjunto. Se suma así a una primera acción que nos llevó a conectar empresas con la Formación Profesional".

De este modo, ha continuado "hoy se prevé la celebración de 76 reuniones bilaterales, unos encuentros que favorecerán el conocimiento mutuo entre empresas y entidades de investigación, además de identificar posibles áreas de colaboración para generar proyectos, productos o servicios innovadores con potencial impacto en la economía dual y, por ende, en el desarrollo industrial de la provincia. Todo ello atendiendo a la necesidad de aprovechar las oportunidades derivadas del efecto tractor de los polos de desarrollo tanto existentes como emergentes".

Fuentes ha hecho referencia, además, a que "con esta segunda fase buscamos detectar áreas concretas de interés común susceptibles de transformarse en proyectos de futuro, pero también fomentar el desarrollo de proyectos innovadores y tecnológicos con potencial de aplicación al mercado y a la economía dual".

"Estamos ante una oportunidad única para aprovechar las grandes oportunidades que se avecinan con la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), con el hidrógeno verde y las industrias auxiliares, todo ello acompañado con el germen de la Formación Profesional", ha apostillado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que "entre todos debemos apostar por hacer una masa crítica que nos permita sumarnos a dichas oportunidades. Y es que en nuestra provincia hay evidencias de industrias en desarrollo en pequeños municipios que ya están incorporadas en un libro de empresas ciertas que cuentan con esa capacidad industrial".

En definitiva, ha concluido, "estamos aquí para explorar y poner en marcha sinergias que de forma directa y práctica nos permitan generar en Córdoba y su provincia un microclima con potencial para acoger proyectos innovadores generadores de empleo cualificado y de calidad".

Por su parte, el director del proyecto, Emilio Tuñón, ha agradecido a la institución provincial su confianza en esta propuesta que "daba comienzo con la realización de una foto de la sociedad cordobesa y de sus ecosistemas. Hoy estamos aquí para poner en contacto a empresas y grupos de investigación con el objetivo de que desarrollen proyectos tangibles que redunden en la sociedad".