La Diputación de Córdoba concluye la primera fase de la nueva Casa Consistorial de Fuente Carreteros, con 370.000 euros

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite (izda.), y el alcalde de Fuente Carreteros, Alberto Ruiz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

FUENTE CARRETEROS (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, se ha desplazado este lunes hasta Fuente Carreteros, donde acompañado por su alcalde, Alberto Ruiz, ha hecho entrega de la primera fase de la obra de construcción de la nueva Casa Consistorial y el Museo Municipal, dotada con más de 370.000 euros de presupuesto.

En relación con esta actuación, Lorite ha afirmado que "nos permite la recuperación, puesta en valor y ampliación de una de las edificaciones que dieron lugar, de manera originaria, al tramo urbano del municipio, datado en 1.768. Esta primera fase ha contado con un presupuesto de 370.851 euros", ha detallado.

"Alcanzamos así un doble objetivo, por un lado trasladar aquí la sede del Ayuntamiento y, por otro, incorporar a las instalaciones un pequeño museo, donde exponer la historia y las costumbres de este municipio", ha añadido Lorite.

Para el responsable de Infraestructuras, "es destacable el esfuerzo inversor realizado en esta primera fase, una mejora presupuestaria que nos ha permitido reconstruir el forjado del cuerpo de fachada y el muro de tapial que recae al patio y que lo sustentaba, ya que se desmoronó durante los trabajos de demolición, lo que nos obligó a incorporar medidas adicionales estructurales y de seguridad".

Lorite ha afirmado que "desde hoy, comenzamos a trabajar en los trámites que nos permitirán abordar la segunda fase de esta mejora, contando para ello con una partida presupuestaria de 332.242 euros con cargo a los Planes Provinciales 2024-2027. Esta Diputación mantiene de este modo su compromiso de terminar esta obra antes de que finalice el mandato".

Además, ha añadido, "el Ayuntamiento tiene cerrado un acuerdo de compra de un inmueble colindante, cuya adquisición se financiará con cargo al mismo plan y que será conectado con el edificio en construcción para convertirlo en equipamiento administrativo municipal".

Del mismo modo, el delegado ha aludido a otras intervenciones que la institución provincial va a realizar en esta población, como "la inversión en la piscina municipal, de 100.000 euros, y que va a permitir abrirla la próximo temporada; o un estudio que vamos a llevar a cabo para solventar los problemas que presenta de la conocida como Gasa Grande".

Por su parte, el alcalde de Fuente Carreteros, Alberto Ruiz, ha señalado que "se trata de un proyecto muy ambicioso" y ha agradecido a la Diputación "su implicación para que sea hoy en día una realidad".