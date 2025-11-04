La Diputación de Córdoba destina más de 113.000 euros a la ampliación del gimnasio municipal de Palenciana

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite (cuarto por la dcha.), en su visita a Palenciana. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PALENCIANA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha destinado 113.707 euros para la ampliación del gimnasio municipal de Palenciana "que va a suponer la construcción de nueva planta de un edificio que albergará dos salas de fitness para satisfacer la demanda de la población".

Así lo ha indicado el responsable del área en la institución provincial, Andrés Lorite, quien se ha desplazado este martes hasta la localidad para, acompañado del alcalde, Gonzalo Ariza, conocer el estado de ejecución de las obras, con las que se completa la reforma del Pabellón Polidepotivo emprendida por el Ayuntamiento.

En relación al proyecto del nuevo edificio, Lorite ha explicado que "la ampliación del gimnasio municipal se ha ejecutado con cargo a las partidas del Plan Plurianual de Inversiones Locales correspondiente al bienio 2020-2021 y cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses".

Además, ha añadido que el proyecto "incluye el acceso y la recepción al gimnasio, poniendo en conexión el exterior, las nuevas salas y la sala de musculación existente en el pabellón. Por otra parte, las dos nuevas salas de fitness serán diferenciables mediante un tabique móvil que se instalará más adelante".

El responsable del área de Infraestructuras ha destacado que "la propuesta pretende, en primer lugar, crear un volumen cuya disposición, volumetría, escala y revestimientos dialoguen con el edificio original del Pabellón Polideportivo, a la vez que ha minimizado en lo posible el impacto que la ampliación pueda ejercer en anteriores ampliaciones del mismo".

"Esta actuación va a permitir completar la reforma del conjunto de las instalaciones del Pabellón que ha emprendido el Ayuntamiento con la ampliación de la anterior sala de musculación y la mejora en las zonas de aseos, vestuarios y almacén, de forma que la población va a disponer de unas instalaciones de primer nivel para satisfacer una demanda cada vez más creciente en la práctica deportiva", ha apostillado Lorite.

El municipio contaba hasta ahora con una única sala de musculación en el gimnasio municipal al que se suman ahora las dos nuevas salas de fitness que podrán funcionar por separado o unirse en una cuando lo requiera alguna actividad. Con la construcción del nuevo edificio, el gimnasio municipal contará con una superficie total útil de 249 metros cuadrados.