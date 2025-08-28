La Diputación de Córdoba destinará 85.000 euros a la restauración del CEIP El Parque de Palma del Río

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en su visita al CEIP El Parque de Palma del Río. - DIPUTACION DE CORDOBA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba destinará cerca de 85.000 euros al proyecto de restauración del CEIP El Parque de Palma del Río, una intervención que permitirá el acondicionamiento de las fachadas de un edificio que está protegido, por pertenecer a la arquitectura regionalista de principios del siglo XX, y sobre el que ya se actuó para reparar de urgencia sus cubiertas.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta el municipio para informar de esta nueva intervención, que "no es una obra invasiva que entorpezca la labor académica y sí tiene mucho detalle, porque se trata de acondicionar las fachadas de un edificio que está catalogado y protegido. Es un colegio que tiene su tiempo y se trataba de actuar con eficacia, abordando una restauración y recuperando los colores antiguos".

Fuentes ha recordado que esta segunda actuación en el CEIP El Parque, tras el arreglo de las deficiencias que presentaban las cubiertas dañadas por las lluvias, "nos hace sentirnos orgullosos de la ejecución y de los tiempos de las empresas palmeñas que han intervenido y de la actuación de la comunidad educativa, del Ayuntamiento palmeño y también de la Diputación, que va a estar porque los colegios tienen que estar bien dotados".

En este sentido, el presidente de la institución provincial ha recalcado que "si podemos de manera complementaria ayudar a los ayuntamientos en el mantenimiento, restauración y conservación de estos edificios para hacer su labor más factible a la comunidad escolar la Diputación va a estar con mucho orgullo, como hemos hecho también en Villanueva del Rey. Invertir en educación es lo mejor que podemos hacer por las generaciones que vienen".

Por su parte, la alcaldesa, Matilde Esteo, ha hecho hincapié en que "no es fácil ni ejecutar una obra de este tipo ni buscar los recursos económicos las distintas administraciones en tiempo récord y eso se ha hecho, desde el Ayuntamiento y la Diputación, con un fiel compromiso por ver estos colegios en el estado en el que tienen que estar".

En este sentido, Esteo ha recordado que ambas administraciones actuaron de urgencia en las cubiertas, muy afectadas por las lluvias, y ahora "se anuncia un proyecto de restauración del que nos sentimos orgullosos, son dos módulos, infantil y primaria, de un colegio que data de 1929 y pertenece a nuestra arquitectura regionalista, está protegido y no se trata sólo de pintar".

La actuación consistirá en el resanado de las juntas, impermeabilización de cornisas, reparación de fisuras y zonas afectadas por la humedad, pintado de parámetros y cerrajerías, entre otros. Todo ello teniendo en cuenta la estética original y asegurando la seguridad tanto de trabajadores como de la comunidad educativa.

La Diputación de Córdoba colabora en el acondicionamiento del CEIP El Parque a través del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU), cuyos técnicos están colaborando con los técnicos municipales y autonómicos para que las actuaciones se desarrollen según lo previsto y en los plazos fijados.