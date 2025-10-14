La Diputación de Córdoba y el Foro de Empresarias impulsan mentorías para mujeres empresarias del ámbito rural

La delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno (dcha,), y la presidenta del FEPC, Inmaculada Pérez (centro), en la presentación del programa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba ponen en marcha una segunda edición del proyecto 'Mentorías para el fomento del emprendimiento y la consolidación de empresas lideradas por mujeres en el ámbito rural'.

En rueda de prensa, la responsable del área en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado que esta iniciativa "contó con un gran éxito en su primera edición y es una apuesta, no sólo por el emprendimiento, sino por la transformación social, por la igualdad real y por el desarrollo sostenible de nuestros pueblos".

La delegada ha incidido en que "el desempleo sigue siendo uno de los grandes retos de nuestra sociedad y en el ámbito rural esta realidad se intensifica aún más, sobre todo para las mujeres, que enfrentan mayores obstáculos y dificultades". Por ello, ha añadido, "desde la Diputación apoyamos con firmeza todas aquellas iniciativas que promuevan el emprendimiento femenino y la consolidación de empresas lideradas por mujeres".

Moreno ha ahondado en que "el objetivo es reducir la brecha salarial de género, fijar la población en nuestros pueblos, combatiendo el éxodo rural que, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sigue afectando mayoritariamente a las mujeres".

"Este proyecto pone el foco en el empoderamiento, en que las mujeres se sientan acompañadas, respaldadas, que sepan que no están solas, que existen ayudas, referentes, redes de apoyo, espacios donde compartir experiencias, conocimientos y recursos", ha reivindicado la delegada.

Moreno ha hecho hincapié en una novedad que incluye el programa en esta edición que consistirá en "un retiro de dos días en el que convivirán las mentoras y las emprendedoras mentorizadas para participar en un entrenamiento intensivo con el objetivo de fortalecer lazos y crear redes de apoyo".

Por su parte, la presidenta el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, Inmaculada Pérez, ha señalado que "esta edición las mentorías van a ser mucho más personalizadas, con lo que si en la pasada edición tuvimos 40 emprendedoras, en esta ocasión esperamos incrementar el número de mujeres participantes del ámbito rural en diez municipios de nuestra provincia".

Pérez ha recalcado que en esta edición "hemos dado un paso más y se ha diseñado un test de autodiagnóstico con el que cualquier mujer que tenga la intención de emprender o que ya tenga una empresa pueda expresar sus dudas, de forma que podamos de ser más certeras en la detección de sus necesidades".