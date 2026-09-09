La Diputación de Córdoba impulsa la implementación de la IA entre los empresarios con un taller práctico

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, interviene en la inauguración del encuentro. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido este miércoles la primera acción formativa, 'La IA tu nuevo compañero de trabajo', en el marco del proyecto CordobIA, desarrollado por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, FSE+, y destinado a dinamizar el tejido socioeconómico de la provincia mediante la capacitación avanzada y el reciclaje profesional en las tecnologías que están redefiniendo el mercado global.

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz, ha explicado los beneficios de este taller de CordobIA, "para mejorar las capacidades y acercar al tejido empresarial y a los autónomos de la provincia de Córdoba los beneficios de esta tecnología que puede redundar en mejorar la rentabilidad y su posicionamiento".

Asimismo, la delegada ha señalado que "todo esto viene de un estudio previo de análisis de las necesidades que se van detectando de los diferentes cursos que se han venido desarrollando durante este curso anterior y con muy buena aceptación".

En principio, habrá como dos ventanas de formación que irán "dirigidas en general a los empresarios, que será como una base general de conocimiento para ellos", y después se podrá seleccionar a aquellos empresarios que estén interesados y darle como clases particulares, aplicadas directamente a sus empresas. Una oportunidad única que una vez más ponemos al servicio de la provincia de Córdoba para que redunde en en el beneficio de todos", ha matizado.

Por su parte, Roberto Touza, CEO de Startups.st ha explicado que el objetivo "es ayudarles a que puedan huir un poco del ruido que rodea a toda la inteligencia artificial y que realmente lo puedan implementar en sus proyectos empresariales, en sus empresas, en sus pymes o en sus actividades profesionales".

"Se va plantear esta iniciativa de forma muy práctica, donde van a tener un acompañamiento en formación y también un acompañamiento en implementación, buscando lo que comentaba antes, que tengan esas victorias tempranas y que puedan salir de aquí con ese conocimiento para implementar de forma real la inteligencia artificial", ha comentado Touza.

Esta primera acción formativa, en el que han participado 45 alumnos y alumnas, ha contado con un programa compuesto por una masterclass demo en vivo 'Desbloqueando a tu nuevo compañero: de Prompting a Gems en Google Gemini' y un taller "Prepara tu equipo de agentes'.

LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DEL PROYECTO CORDOBIA

Este proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, tiene como objetivo mejorar competencias digitales en el conocimiento en IA, facilitar la transformación digital, fomentar la adaptación tecnológica, promover cultura de adaptación tecnológica entre trabajadores y empresas y reducir la brecha digital de formación especializada para jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y personas con discapacidad.

El programa de formación y recualificación contempla un itinerario híbrido de 60 horas de duración (40 horas presenciales y 20 horas online en directo), estructurado en un formato inmersivo y de aprendizaje práctico. Dirigido a 81 beneficiarios, 60 empleados de Pymes y 21 desempleados y, con un ámbito de aplicación a toda la provincia de Córdoba.

Las actuaciones de CordobIA contemplan un Bootcamp en IA aplicada a la pyme, sesiones de estrategia digital y gestión del cambio, mentorización individualizada y acompañamiento e intermediación laboral.