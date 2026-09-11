Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: informes del CNI, causa judicial y situación con Marruecos

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido dejar claro que no se plantea dimitir y ha señalado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha dicho "muy claramente" y "taxativamente" que nunca emitió "ningún tipo de alerta en los términos" de lo sucedido en Ceuta entre los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo una entrada "masiva" de migrantes procedentes de Marruecos.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su asistencia a la inauguración de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Andújar (Jaén), Grande-Marlaska ha reiterado en varias ocasiones que "no hubo", como mantuvo desde el principio, "ninguna alerta referente a ningún hecho ni a ninguna entrada irregular masiva en los términos que se produjeron el 30 y 31 de julio" y ni siquiera sobre algo parecido a lo que ocurrió en el año 2021, cuando entraron de manera irregular unas 10.000 personas.

A la pregunta de si se plantea su dimisión, ha señalado que "no", porque entiende "que no hay ninguna razón", y "cuando uno se plantea una dimisión, será porque existe alguna razón".

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