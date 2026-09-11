Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: informes del CNI, causa judicial y situación con Marruecos

Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 11 septiembre 2026 9:28
Seguir en

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido dejar claro que no se plantea dimitir y ha señalado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha dicho "muy claramente" y "taxativamente" que nunca emitió "ningún tipo de alerta en los términos" de lo sucedido en Ceuta entre los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo una entrada "masiva" de migrantes procedentes de Marruecos.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su asistencia a la inauguración de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Andújar (Jaén), Grande-Marlaska ha reiterado en varias ocasiones que "no hubo", como mantuvo desde el principio, "ninguna alerta referente a ningún hecho ni a ninguna entrada irregular masiva en los términos que se produjeron el 30 y 31 de julio" y ni siquiera sobre algo parecido a lo que ocurrió en el año 2021, cuando entraron de manera irregular unas 10.000 personas.

A la pregunta de si se plantea su dimisión, ha señalado que "no", porque entiende "que no hay ninguna razón", y "cuando uno se plantea una dimisión, será porque existe alguna razón".

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria:

Más de 40 asentamientos de migrantes, coches y contenedores quemados esta madrugada en Ceuta

Los Bomberos de Ceuta han calificado de "noche terrible" la madrugada de este viernes, en la que han tenido que intervenir en varios incendios que han afectado a un total de 42 asentamientos de migrantes, ocho vehículos y cuatro contenedores en distintos puntos de la ciudad.

El PP insiste en culpar a Marruecos de la crisis de Ceuta y avisa de que defenderá "con firmeza" la integridad de España

El Partido Popular ha emitido un comunicado respondiendo a las críticas que le ha lanzado Marruecos en el que reitera que este país es responsable "por acción u omisión" de la invasión sufrida por Ceuta y advierte de que ejercerá "con firmeza" la defensa de la integridad de España y exige respeto a las instituciones y a la investigación judicial iniciada en España sobre este ataque a la ciudad autónoma.

Marruecos rechaza ser "chivo expiatorio" de la disputa política en España y que se le siga señalando sin pruebas

Carga contra el PP por ceder al populismo frente al "sentido común" y alerta de que la "ceguera estratégica" traerá "tensiones recurrentes"

El presidente de la AN responde a Puente defendiendo la "independencia" de la juez que investiga la crisis de Ceuta

El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, ha defendido la "independencia" e "imparcialidad" de la jueza María Tardón que investiga la crisis migratoria de Ceuta, y ha afirmado que no entiende "en absoluto" que se cuestione a la magistrada.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado