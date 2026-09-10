Fórmula 1 2026 en Madrid: cuándo es el Gran Premio, fechas y circuito del Madring

La cita madrileña se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el nuevo circuito semiurbano de IFEMA Madrid y Valdebebas

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebrará en Madrid del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026 en el nuevo circuito Madring, situado en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas.

La cita supondrá el regreso de la Fórmula 1 a la capital cuatro décadas después de su última carrera en el Jarama. El campeonato aterrizará ahora en un trazado semiurbano diseñado en torno a IFEMA Madrid y Valdebebas, con entrenamientos el viernes, clasificación el sábado y carrera el domingo.

Puntos clave del evento • Fechas: del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026. • Dónde es: en el circuito Madring, en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas. • Qué Gran Premio es: ‘Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026’. • Quién organiza: El promotor del evento es INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID (IFEMA MADRID). • Calendario: el viernes habrá entrenamientos; el sábado, tercer entrenamiento y clasificación; y el domingo, desfile de pilotos y carrera. • Circuito: Madring tendrá 5,416 kilómetros, 22 curvas y una carrera prevista a 57 vueltas, según la Fórmula 1. • Cómo llegar: Madring recomienda utilizar transporte público, con conexiones por Metro, Cercanías, EMT, taxi/VTC y lanzaderas.

CUÁNDO ES LA FÓRMULA 1 2026 EN MADRID

El Gran Premio de España de Fórmula 1 tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026. La cita se disputará a lo largo de todo el fin de semana, de viernes a domingo, en el nuevo circuito situado en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas.

Las entradas generales para el evento se han comercializado en formato de abono de tres días, por lo que no están disponibles por jornadas sueltas.

CALENDARIO Y HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE MADRID 2026

El calendario del Gran Premio de Madrid 2026 se repartirá en tres jornadas, con entrenamientos el viernes, clasificación el sábado y carrera el domingo. Además de la actividad principal de Fórmula 1, el programa incluirá sesiones y carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Por fechas:

Viernes 11 de septiembre

La primera jornada estará centrada en los entrenamientos libres de Fórmula 1 y en la actividad inicial de las categorías de apoyo.

09.55 a 10.40 horas: entrenamiento de Fórmula 3.

11.05 a 11.50 horas: entrenamiento de Fórmula 2.

13.30 a 14.30 horas: Entrenamiento 1 de Fórmula 1.

15.00 a 15.30 horas: clasificación de Fórmula 2.

17.00 a 18.00 horas: Entrenamiento 2 de Fórmula 1.

18.25 a 19.15 horas: clasificación de Fórmula 3.

Sábado 12 de septiembre

El sábado se celebrará la última sesión de entrenamientos de Fórmula 1 y la clasificación que decidirá la parrilla de salida del Gran Premio.

11.05 a 11.50 horas: carrera sprint de Fórmula 3.

12.30 a 13.30 horas: Entrenamiento 3 de Fórmula 1.

14.15 a 15.05 horas: carrera sprint de Fórmula 2.

16.00 a 17.00 horas: clasificación de Fórmula 1.

18.00 a 18.50 horas: carrera principal de Fórmula 3.

Domingo 13 de septiembre

El domingo será el día de la carrera, con las pruebas de Fórmula 2 y Fórmula 3 por la mañana y la disputa del Gran Premio de España de Fórmula 1 por la tarde.

09.45 a 10.35 horas: carrera de Fórmula 3.

11.25 a 12.30 horas: carrera de Fórmula 2.

13.00 a 13.30 horas: desfile de pilotos de Fórmula 1.

15.00 a 17.00 horas: carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1.

DÓNDE ESTÁ EL CIRCUITO MADRING

El circuito Madring estará situado en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas, en el noreste de la capital y próximo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Al recinto se podrá acceder en Metro, tren, autobús y taxi, además de por los accesos directos habilitados por la organización.

CÓMO ES EL CIRCUITO MADRING DE FÓRMULA 1

Madring será un circuito semiurbano, con un trazado que combina zonas urbanas y espacios de uso privado en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas. La Fórmula 1 lo describe como un recorrido con características de circuito urbano y permanente, cambios de elevación y una curva peraltada que será uno de sus elementos diferenciales.

El circuito tendrá 5,416 kilómetros de longitud, 22 curvas y una carrera prevista a 57 vueltas, hasta completar una distancia total de 308,524 kilómetros, según los datos publicados por la Fórmula 1.

Entre sus puntos más destacados figura una recta principal de 589 metros, donde los monoplazas podrán alcanzar los 320 km/h antes de frenar para la primera curva. El recorrido incluirá también una zona urbana en la calle Ribera del Sena, una recta de 837 metros en la que se superarán los 300 km/h y tramos como la Subida de las Cárcavas o El Búnker, en el área de Valdebebas.

La Fórmula 1 destaca además que los coches podrán alcanzar los 340 km/h en las rectas y que el circuito contará con la curva peraltada más larga del calendario.

CÓMO LLEGAR AL CIRCUITO MADRING

Madring recomienda acudir al Gran Premio en transporte público por la conectividad del recinto. El circuito contará con acceso por Metro, Cercanías, autobús, taxi/VTC y lanzaderas.

En Metro, las referencias principales son la línea 8, con las estaciones de Feria de Madrid y Mar de Cristal, y la línea 4, con Canillas, Mar de Cristal y San Lorenzo. En Cercanías, la conexión señalada es la línea C-1 hasta Valdebebas, con enlace desde Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios mediante transbordo en Chamartín.

La organización también menciona varias líneas de EMT en función de la zona de acceso y un servicio de lanzaderas desde Plaza Castilla, Canillejas, Avenida de América y Estadio Metropolitano. Además, habrá zonas habilitadas para taxi y VTC.

QUÉ MÁS HABRÁ EN EL GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026

Además de la actividad de Fórmula 1, el Gran Premio de España 2026 contará con carreras de apoyo de Fórmula 2 y Fórmula 3.

La organización también prevé fanzones, ambientación musical, áreas gastronómicas, merchandising y otras actividades antes, durante y después del Gran Premio. El recinto estará abierto de 8.00 a 20.00 horas, aunque los servicios de hospitality podrán tener horarios específicos según el producto contratado.