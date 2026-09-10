Fórmula 1 2026 en Madrid: cómo llegar al circuito Madring, accesos y cortes de tráfico

IFEMA Madrid paddock during previews ahead of the F1 Grand Prix of Spain at Madring on September 10, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebrará en Madrid del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026 en el circuito Madring, situado en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas. Con motivo del evento, el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan de movilidad específico que incluye cortes de tráfico, restricciones de acceso, refuerzos de transporte público y lanzaderas especiales.

El dispositivo afecta tanto a los asistentes al Gran Premio como a vecinos, trabajadores y conductores que circulen por el entorno del recinto ferial y Valdebebas. Ante la elevada afluencia prevista y las limitaciones de tráfico en la zona, el consistorio recomienda desplazarse en transporte público.

En resumen:

Fechas: del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026.

Dónde: circuito Madring, en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas.

Recomendación principal: acudir en transporte público.

Cómo llegar: Metro, Cercanías, EMT, autobuses interurbanos, taxi/VTC y lanzaderas.

Lanzaderas gratuitas: cinco servicios especiales de EMT, del MR1 al MR5.

Cortes de tráfico: del 10 al 14 de septiembre en el entorno de IFEMA y Valdebebas.

Restricciones: accesos controlados, coronas de movilidad y zonas de protección durante el Gran Premio.

CÓMO LLEGAR AL CIRCUITO MADRING EN TRANSPORTE PÚBLICO

El plan de movilidad del Ayuntamiento de Madrid se apoya en Metro, Cercanías, autobuses urbanos, autobús interurbano, lanzaderas, taxi y VTC, con refuerzos específicos durante los días del evento.

Así, para llegar al circuito Madring en Metro, las principales referencias son la línea 8, con las estaciones de Feria de Madrid y Mar de Cristal, y la línea 4, con Canillas, Mar de Cristal y San Lorenzo.

En Cercanías, la conexión recomendada es la línea C-1 hasta la estación de Valdebebas. Esta opción permite enlazar desde estaciones como Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios, realizando transbordo en Chamartín.

En autobús EMT, las líneas varían según la zona de acceso. Para la zona sur figuran las líneas 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172. Para la zona norte-fan zone, las líneas 171, 174 y N28. En la puerta principal de IFEMA Madrid, las referencias son 73, SE709, 122, 828 y 112.

También habrá zonas habilitadas para taxi y VTC destinadas a la recogida y descenso de pasajeros, con acceso a los principales puntos del circuito dentro de las condiciones autorizadas del dispositivo.

LANZADERAS GRATUITAS DE EMT PARA LA FÓRMULA 1 EN MADRID

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) pondrá en marcha cinco servicios especiales gratuitos de autobús durante los tres días del Gran Premio. Las lanzaderas conectarán distintos puntos de la ciudad con el entorno del circuito Madring y tendrán frecuencias de entre cuatro y siete minutos, según la línea.

Los servicios previstos son:

MR1: Metropolitano - Feria de Madrid - Valdebebas.

MR2: Canillejas - Feria de Madrid.

MR3: Feria de Madrid - Valdebebas.

MR4: Plaza de Castilla - Valdebebas.

MR5: Feria de Madrid - Avenida de América.

La MR3 funcionará como lanzadera de conexión entre la zona sur y la zona norte del recinto. Tendrá una frecuencia de cuatro minutos en la mayor parte de la jornada y de diez minutos en las primeras y últimas franjas del día. La MR5 operará únicamente en sentido Avenida de América para facilitar la salida de los espectadores.

QUÉ ACCESO USAR SEGÚN TU ENTRADA AL CIRCUITO MADRING

El recinto contará con 23 accesos o puertas distribuidas por el perímetro. Cada asistente deberá acceder a su grada por una puerta determinada, por lo que conviene consultar previamente la entrada y el plano oficial de accesos publicado por la organización.

Dentro del recinto habrá dos ámbitos diferenciados, zona norte y zona sur, sin conexión peatonal directa. Una vez dentro de la zona asignada, no habrá reentradas ni movilidad libre entre zonas.

DÓNDE ESTARÁN LOS CORTES DE TRÁFICO POR LA FÓRMULA 1 EN MADRID

Los cortes de tráfico por la Fórmula 1 en Madrid afectarán principalmente al entorno de IFEMA Madrid, Valdebebas y los accesos próximos al circuito Madring, en los distritos de Barajas y Hortaleza.

Entre los viales afectados durante el dispositivo figuran Ribera del Sena, Vía de Dublín, Francisco Umbral, la Glorieta de Vía de Dublín, la Glorieta de Francisco Umbral, la Glorieta de Pascual Bravo y la Glorieta de Manuel Muñoz Monasterio, según la planificación municipal.

También habrá cambios de ordenación en calles como Alejandro de la Sota, donde a partir del 11 de septiembre se cortará una de las calzadas y se mantendrá la circulación en la calzada sentido norte, que pasará a ser de doble sentido.

CUÁNDO EMPIEZAN Y CUÁNDO TERMINAN LOS CORTES DE TRÁFICO

El dispositivo contempla cortes específicos del 10 al 14 de septiembre de 2026, es decir, desde el día anterior al comienzo del Gran Premio hasta el día posterior a su finalización. Durante la celebración, del 11 al 13 de septiembre, se activarán además restricciones temporales de tráfico en el entorno del recinto.

RESTRICCIONES DE ACCESO EN IFEMA Y VALDEBEBAS DURANTE EL GRAN PREMIO

Durante los días del Gran Premio se establecerán dos coronas de movilidad y tres zonas de protección en el entorno del circuito. La corona exterior estará formada por puntos de regulación y vigilancia para filtrar el tráfico, ordenar desvíos y aplicar medidas preventivas si hay congestión o necesidades de seguridad.

La corona interior será un espacio de tráfico restringido y acceso controlado. En principio, estará activa del 11 al 13 de septiembre y tendrá como objetivo proteger el entorno inmediato del recinto, garantizar la seguridad de los accesos peatonales, preservar los itinerarios de emergencia y permitir el funcionamiento de los servicios imprescindibles.

En esa corona interior no podrán acceder, entre otros, el público general en vehículo privado sin acreditación, los vehículos que pretendan estacionar en el entorno inmediato, taxis o VTC fuera de los recorridos autorizados, vehículos de reparto ordinario sin pase, trabajadores sin acreditación o vehículos de paso sin destino operativo.

QUÉ PASA SI VIVES O TRABAJAS CERCA DEL CIRCUITO

Los vecinos del barrio de Las Cárcavas contarán con una zona de protección específica para preservar la accesibilidad, el estacionamiento y la tranquilidad de las áreas residenciales próximas al circuito, y para evitar que la movilidad del evento se traslade a las calles del barrio.

La Policía Municipal establecerá puntos de control en varios accesos, y se ha previsto un sistema de entrada mediante acreditaciones para los vehículos de residentes. Podrán acceder a esta zona los vehículos de residentes acreditados, el transporte público habitual, servicios esenciales, vehículos de asistencia domiciliaria, proveedores imprescindibles autorizados y taxis o VTC ocupados por personas que acrediten que viven en la zona.

En el caso de los trabajadores del ámbito más próximo al recinto, el Ayuntamiento señala que deberán acudir en transporte público, ya que la zona más cercana al circuito será de prioridad peatonal por motivos de seguridad.

APARCAMIENTO DURANTE EL GRAN PREMIO

El aparcamiento en el entorno del circuito Madring será limitado y no funcionará como una zona de estacionamiento libre para los asistentes.

Quienes vayan en coche solo podrán utilizar las plazas previstas si cuentan con reserva previa, acreditación o autorización específica. El dispositivo puesto en marcha diferencia entre aparcamiento para público general, zonas de hospitalidad y espacios reservados a vehículos acreditados por la organización. También habrá plazas para motocicletas en la zona norte y en la zona sur del recinto.