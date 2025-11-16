La Diputación de Córdoba impulsa talleres sobre diversidad LGTBI con motivo del Día Internacional para la Tolerancia

Archivo - CórdobaÚnica.-La Diputación desarrollará 30 talleres para concienciar sobre la explotación sexual y la trata de personas - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, se suma a la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia, establecido por la Unesco en 1995 para promover los valores de convivencia y respeto a la diversidad.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la responsable del área, Auxiliadora Moreno, ha destacado la importancia de esta celebración "en un momento en el que aparecen diariamente noticias sobre xenofobia, discriminación u homofobia". Moreno ha insistido en que "no se puede retroceder hacia la intolerancia ni rechazar lo que nos resulta diferente, ya que ser distinto no es negativo; lo rechazable son los prejuicios construidos alrededor de personas que no conocemos o no entendemos".

Con este objetivo, la Diputación ha organizado un total de 49 talleres dirigidos al alumnado de centros educativos de la provincia, con el fin de sensibilizar sobre la diversidad afectivo-sexual y de género, fomentar la igualdad, promover la convivencia positiva y prevenir el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género.

La delegada de Igualdad ha explicado que los talleres se adaptan a cada etapa educativa y se imparten con un enfoque pedagógico, inclusivo y participativo, permitiendo a los estudiantes expresar dudas y reflexiones, desarrollar pensamiento crítico y fomentar la empatía hacia la diversidad. "Se trata de crear espacios seguros y formativos, impartidos por profesionales con experiencia, garantizando un enfoque respetuoso y adecuado a la edad del alumnado", ha señalado Moreno.

De los 49 talleres programados hasta finales de año, 25 están dirigidos a estudiantes de Educación Secundaria y 24 a Educación Primaria. Cada taller tiene una duración aproximada de una hora y media, combinando información, debate y dinámicas participativas.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la Diputación de Córdoba de promover la inclusión, la educación afectivo-sexual y la igualdad desde edades tempranas, con especial atención a la prevención del acoso y la promoción de una cultura de respeto hacia la diversidad de género y orientación sexual en todos los niveles educativos.