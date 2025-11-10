La Diputación de Córdoba se suma a la II edición del Festival de Música Sacra de Montoro

El delegado de Cultura, Gabriel Duque (centro), junto a Antonio Javier Casado (izda.) y Antonio Madueño, en la presentación del II Festival de Música Sacra de Montoro. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Montoro (Córdoba) acogerá del 14 al 30 de noviembre la II edición de su Festival de Música Sacra, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura, y que "volverá a llenar de arte, espiritualidad y patrimonio sonoro los rincones más emblemáticos de esta localidad del Alto Guadalquivir".

Así lo ha afirmado en rueda de prensa el responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha añadido que "en esta ocasión, esta cita rinde homenaje a la figura de Bienvenido Espinar Rodríguez, músico y juez natural de Almería, que ejerció durante más de 20 años en Montoro".

Según ha expresado Duque, se trata de "un reconocimiento que tendrá como elemento central una exposición monográfica y varios conciertos dedicados a su legado, desde su faceta camerística hasta sus composiciones para banda y coro". Además, el diputado ha recalcado que "este festival se enmarca en el programa de la Delegación de Cultura 'Somos pueblo, somos Cultura' y tiene vocación de continuidad".

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montoro, Antonio Javier Casado, ha resaltado que "se trata de una cita importante para Montoro, municipio con una arraigada tradición musical y un importante valor patrimonial".

El director del festival, Antonio Madueño, ha explicado que este festival "es un proyecto cultural que busca la revisión y la recuperación de repertorios musicales vinculados a nuestra zona".

El programa de este II Festival de Música Sacra de Montoro dará comienzo el viernes 14 de noviembre con 'Resonancias del alma', obra camerística de Bienvenido Espinar que será escenificada en la iglesia auxiliar de San Sebastián, a cargo de Emsemble Armonie.

El sábado día 15 será el turno de 'Ecos de Fe y Fiestas', en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y con la participación de la Coral Polifónica Montoreña, del pianista Antonio Rodríguez y la Banda de Música Juan Mohedano.

La siguiente cita será el 23 de noviembre con 'Chistus-dir.Giulio Antamoro', con el pianista Francisco Javier Arquelladas y en la iglesia Santiago Apóstol. El 30 de noviembre se cerrará este festival con su encuentro de corales, evento que tendrá como escenario el teatro municipal Miguel Romero Esteo y que contará con la participación de la Coral Andrés Segovia Linares y la Coral Polifónica Montoreña.