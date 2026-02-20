Diputación de Córdoba transfiere 7,1 millones a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para la Ayuda a Domicilio

Archivo - La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, ha informado de la transferencia realizada a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia durante el mes de enero, "una operación destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio que ha supuesto un ingreso a las arcas municipales de 7.111.663,19 euros".

Así lo ha detallado Aguilera, quien ha afirmado, además que "esta cuantía ha permitido la atención de un total de 11.497 personas en situación de dependencia, en sus propios domicilios, lo que se traduce en 433.739,18 horas de servicio, tanto de tareas de carácter personal como otras de índole doméstico".

"Debemos recordar que esta operación se realiza mensualmente desde el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) a nuestros municipios, permitiendo así el correcto funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio que viene derivado de la aplicación de la Ley de Dependencia", ha remarcado Aguilera.

La también presidenta del IPBS ha hecho hincapié en el trasfondo de este servicio "que hace posible que cualquier persona dependiente pueda ser atendida en cualquier rincón de la provincia gracias a la estrecha cooperación con los ayuntamientos de la provincia".

Aguilera ha insistido en que "con este gesto seguimos apostando por la gran empresa de economía social que es este servicio, un engranaje que no solo mejora la calidad de vida de nuestros mayores sino que contribuye también a crear empleo y a fijar la población a nuestro territorio".