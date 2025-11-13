La Diputación expresa su pésame por el fallecimiento 'Fosforito', "orgullo de Córdoba y gloria del flamenco"

Archivo - El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (dcha.), junto a Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', en una imagen de archivo, - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en representación de toda la Corporación provincial, ha trasladado su pésame a la familia de Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', "orgullo de Córdoba" y "gloria del flamenco", por su fallecimiento este jueves. Además, ha querido trasladar su pésame a su ciudad natal, Puente Genil; a su ciudad adoptiva, Málaga; a las peñas flamencas que llevan su nombre y a todos los aficionados y aficionadas del flamenco que lloran su pérdida.

Tal y como ha expresado Fuentes, "'Fosforito fue un artista y cantaor muy querido en Andalucía y en España, y cómo no, en esta tierra que le vio nacer; conocido por su estilo único y su contribución al flamenco. Destacó por su capacidad de fusionar diferentes estilos y crear algo nuevo y emocionante".

Fuentes ha expresado su "orgullo de que por la estrecha vinculación que mantuvo con esta casa, la Diputación de Córdoba". Fue presidente de honor del jurado del Concurso de jóvenes Flamencos, daba nombre al Festival de Cante Grande de Puente Genil, el más antiguo de la provincia y fue el primer ganador del Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba.

"La voz de 'Fosforito, prodigiosa y dotada de una sabiduría enciclopédica de los cantes, lo convirtió en un maestro sin igual. Más de treinta grabaciones guardarán para siempre el recuerdo de ese don, alguna de ellas absolutamente irrepetibles", ha resaltado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha incidido en que "Fernández Díaz fue también un embajador de Córdoba y Andalucía por escenarios de todo el mundo y, además de su maestría artística, fue una persona cercana, generosa y humilde que nunca dejó de apoyar a nuevos talentos. Su grandeza siempre estuvo acompañada de elegancia y simpatía, convirtiéndolo no solo en un referente musical, sino en un ejemplo de humanidad".

"Desde la Diputación de Córdoba rendimos homenaje a Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', orgullo de Córdoba, gloria del flamenco y legado vivo en el corazón de nuestra provincia. Que descanse en paz el maestro. Su voz, su sabiduría y su legado permanecerá siempre", ha expresado.

Además, se guardará un minuto de silencio antes del comienzo de la quinta Gala de la Cultura este jueves.