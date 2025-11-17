Diputación mantiene cortadas dos carreteras de la red provincial de Córdoba por incidencias de la borrasca Claudia

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba mantiene cerrados al tráfico dos tramos de la red provincial de carreteras como consecuencia de los daños provocados durante el fin de semana por la borrasca Claudia. En concreto, los tramos cortados se encuentran en la carretera de Dos Torres a Villaralto y en la carretera entre Montilla y Montalbán.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, tras agradecer la labor del Servicio de Carreteras, ha adelantado que "las previsiones son que entre la jornada de hoy y mañana puedan quedar abiertas al tráfico, una vez recuperada la situación de normalidad".

Lorite ha explicado que los tramos que permanecen cortados se sitúan en "la carretera de Dos Torres a Villaralto, por el salto de río Guadarramilla sobre la vía, y la carretera entre Montilla y Montalbán, que está cortada al tráfico en la zona denominada de Malabrigo por un salto del arroyo Salado".

Además, ha recordado que "a través del Servicio de la Junta de Andalucía 112 han atendido a 21 incidencias importantes en la red viaria de titularidad provincial durante el fin de semana, que han consistido básicamente en la acumulación de barros en la calzada, en desprendimientos, desprendimientos de árboles de especial tamaño y balsas de agua".

Lorite ha hecho un llamamiento a la precaución "especialmente en las zonas más afectadas por las lluvias por la borrasca Claudia, especialmente la Vega del Guadalquivir y también la campiña sur cordobesa, que han sido las dos zonas de la provincia de Córdoba más afectadas por estas incidencias derivadas de la borrasca".

El responsable provincial de Infraestructuras ha pedido a las personas que transiten por estas vías que "si observan algún tipo de incidencia, se pongan en contacto con el 112, puesto que el servicio de alertas y de emergencias que tiene la Junta de Andalucía está en coordinación con la Diputación de Córdoba y su servicio de carretera, de esta forma podremos acometer a la mayor brevedad el arreglo de cualquier destrozo que pueda quedar a lo largo de determinados tramos de las carreteras de titularidad provincial".