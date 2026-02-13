Diputación pide Endesa a restablecer el suministro en el salón de usos múltiples de Villaharta (Córdoba) tras incendio

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (dcha.) se interesa por el estado del edificio de usos múltiples de Villaharta. - DIPUTACION DE CORDOBA

VILLAHARTA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

Bomberos de la Diputación de Córdoba han sofocado en la mañana de este viernes el incendio acaecido en el edificio de usos múltiples de Villaharta, "un dispositivo que ha contado con la participación de tres vehículos y ocho efectivos", tal y como ha indicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha instado a Endesa a restablecer el suministro eléctrico en las instalaciones para reabrir lo antes posible.

En este contexto, Fuentes se ha desplazado hasta la localidad para conocer el estado en el que han quedado estas instalaciones municipales que albergan la Biblioteca, el Punto Vuela, el Salón de Actos y la ludoteca.

Fuentes, acompañado por el alcalde, Rafael Pérez, ha detallado que "tras la llamada recibida se movilizaron un vehículo autobomba urbana ligera y un vehículo ligero, a los que se sumó un vehículo rural pesado, tras una segunda llamada en la que se alertaba del descontrol de las llamas".

"Una vez sofocado el incendio, y tras su posterior ventilación, se han desplazado hasta el edificio peritos municipales y técnicos de la compañía eléctrica para comprobar la situación", ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la Diputación de Córdoba ha lamentado lo sucedido y ha agradecido a los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos su rápida actuación, "ya que gracias a su rápida intervención solamente se ha visto afectada la parte que alberga el Punto Vuela y la entrada a las instalaciones".

Fuentes ha concluido señalando que "la urgencia está en ponernos en contacto con Endesa para que pueda restablecer el suministro y que permita reabrir las instalaciones de usos múltiples lo más pronto posible. Paralelamente, trabajaremos con el Ayuntamiento en todo aquello que esté en nuestras manos".

Por su parte, el alcalde de Villaharta, Rafael Pérez, ha agradecido a Fuentes su visita y su mano tendida para "garantizar la vuelta a la normalidad en la prestación de servicios a nuestros vecinos".