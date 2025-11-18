Diputación resalta su empeño para que empresas de Córdoba aprovechen las oportunidades de la Base Logística del Ejército

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha afirmado que en la institución provincial están "empeñados" y "trabajando", a través de su Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico Dual y de Formación Profesional, para que "todas las empresas de la provincia" sean "capaces, bien a través de sus servicios, bien a través de su propia maquinaria como aprendizaje", de "acaparar todos los contratos posibles" y "meterlas en ese microsistema de innovación, tecnología y Formación Profesional que se requiere para aprovechar la oportunidad" que supone la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

Así lo ha manifestado Fuentes en declaraciones a los periodistas en el marco del I Foro de Industria, Logística y Defensa, organizado por 'El Debate' y 'La Voz de Córdoba', para analizar el impacto de la BLET, donde ha explicado que lo que hace la Diputación es "conectar el tejido empresarial con la Formación Profesional y con los grupos de investigación e innovación", todo ello con el objetivo de "transferir ese conocimiento para que sean capaces de aprovechar, a través de la innovación, de los servicios y de las tecnologías", las oportunidades que traerá la Base Logística.

El presidente provincial también ha señalado la posibilidad de "internacionalizarse a medida que vayan, con absoluta complicidad, trabajando con todo el desarrollo y funcionamiento de unas capacidades que necesita Defensa", que no solo son "tanques, sino que son servicios que son suministros", un ámbito en el que "las empresas cordobesas tienen mucho que decir, desde el pueblo más pequeño hasta el más grande".

Así pues, Salvador Fuentes ha recalcado la importancia de una plataforma en cuanto a servicios que sea "capaz de atraer inversiones" a la provincia de Córdoba, a la vez que ha subrayado la necesidad de "estar muy pendientes de las oportunidades que se abran", pues "necesitamos 1.100 jóvenes que se puedan ya incorporar a esa plataforma, a través de las oposiciones, y vamos a estar muy encima de los centros de Formación Profesional para que sean capaces de aprobarla".

"De ahí la necesidad de este plan que está poniendo en funcionamiento la Diputación provincial a nivel de Formación Profesional, también de economía dual y de, como digo, conectar el conocimiento, el tejido productivo y la formación para garantizar un empleo de calidad más digno". Con ello se conseguirá, ha apuntado Fuentes, que Córdoba sea "lo que todos queremos: una gran plataforma de desarrollo tecnológico, que ensanche nuestra base tecnológica y que genere unos niveles de progreso que antes no teníamos". Todo ello supondrá "un salto cualitativo y cuantitativo en el día a día de nuestra provincia de Córdoba".