Dos Torres (Córdoba) contará con un Ciclo de FP Dual de Soldadura y Calderería, con 130.000 euros de Diputación

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, interviene en la inauguración del Centro de Formación Profesional Dual de Soldadura y Calderería. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

DOS TORRES (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta el municipio de Dos Torres para, acompañado por su alcalde, Manuel Torres, inaugurar el nuevo Centro de Formación Profesional Dual de Soldadura y Calderería, donde se impartirá el Ciclo Formativo de Grado Medio en Soldadura y Calderería en modalidad dual, combinando la enseñanza en el centro con la práctica en empresas, todo ello gracias a una aportación de 130.000 euros por parte de la institución provincial.

Durante el acto, Fuentes ha afirmado que "este proyecto encarna nuestra apuesta decidida por la formación profesional y el futuro de nuestra provincia. Así, gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones y el sector privado, transformamos hoy una nave industrial en un moderno centro de formación técnica".

"Damos una nueva vida a este espacio, ubicado en el Polígono San Roque, lo adaptamos y equipamos con talleres especializados para convertirlo en un referente educativo pionero en la comarca de Los Pedroches", ha añadido Fuentes.

Todo ello, ha continuado, "ha sido posible gracias a la financiación de la Diputación de Córdoba, que ha aprobado una inversión de 130.000 euros para su acondicionamiento, y a la colaboración del Ayuntamiento de Dos Torres y el respaldo de la Junta de Andalucía".

El máximo responsable de la institución provincial ha insistido en que "con este proyecto damos respuesta a las necesidades formativas de la zona y reforzamos nuestro tejido industrial desde la educación".

Fuentes ha especificado que "cada promoción contará con 20 alumnos, y participarán más de 40 empresas colaboradoras en la formación dual. Se persigue, de este modo, una inserción laboral superior al 60 por ciento para los titulados y se estima que el impacto formativo alcanzará a más de 150 jóvenes de la comarca, directa o indirectamente".

"Dichos datos reflejan la escala y ambición de un proyecto con el que formamos profesionales cualificados para un sector estratégico y damos una oportunidad de empleo de calidad a los jóvenes de la zona", ha apostillado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha hecho hincapié en que "se trata de un proyecto pionero y estratégico para toda la comarca de Los Pedroches, una tierra de tradición agroganadera y manufacturera que necesita iniciativas que dinamicen la economía local".

Según Fuentes, "la FP Dual en Soldadura y Calderería permitirá que nuestros jóvenes accedan a empleos cualificados sin tener que emigrar. Así, contribuimos directamente a la lucha contra la despoblación y al relevo generacional en el campo y las industrias".

"Esta formación técnica fortalece nuestro tejido industrial, ayudando a las empresas locales a disponer de mano de obra especializada, impulsa proyectos de innovación y competitividad, y garantiza la continuidad de oficios fundamentales. En definitiva, crea empleo juvenil de calidad en el medio rural y refuerza la cohesión territorial", ha abundado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha concluido señalando que "refrendamos con este centro nuestro compromiso con el empleo juvenil y el desarrollo territorial. Creemos firmemente en la formación técnica como motor de futuro, en la colaboración institucional como fórmula de éxito, y en la FP como vía de prestigio y oportunidad para nuestros jóvenes".

En definitiva, ha añadido, "un modelo de colaboración público-privada, que se suma al que hace unos días presentábamos de la mano de Paco Morales. Hoy estamos aquí en una iniciativa junto al empresario Paco Peinado, emprendedor de la zona que contribuye a la puesta en marcha de esta acción formativa".

"REVULSIVO PARA LA COMARCA"

Por su parte, el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha mostrado su agradecimiento "tanto a la Diputación como a la Junta en la puesta en valor de este proyecto que hoy damos a conocer y que, sin duda, supondrá un revulsivo para toda nuestra comarca".

Finalmente, el responsable provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Diego Copé, ha afirmado que "la FP es vanguardia, es modernidad, desarrollo económico y social de nuestra tierra y este centro será ejemplo de ello. Esta iniciativa es ejemplo, además, de la importancia de la colaboración institucional para la implantación de este proyecto de éxito en Los Pedroches".