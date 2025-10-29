El Festival TitiriCabra llenará de teatro con títeres las calles de Cabra (Córdoba)

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, en la presentación del Festival TitiriCabra. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía egabrense de títeres El Grillo, con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, organiza la segunda edición del Festival TitiriCabra, que se celebrará en diferentes espacios de la localidad, con entrada libre hasta completar aforo, durante los días 7, 8 y 9 de noviembre.

En rueda de prensa, el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha destacado que esta actividad, que se enmarca en el programa 'Relevantes' de la Diputación, gira "en torno a la cultura del teatro del títere y tuvo en su edición anterior un gran éxito de participación de público de todas las edades".

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cabra, María de la Sierra Sabariego, ha señalado que "este festival está convirtiendo a Cabra en un referente del títere en Andalucía y España y este año, como principal novedad, vamos a involucrar a los centros educativos de la localidad, ya que "una de las escenificaciones correrá a cargo de un grupo de niños que han estado realizando sus propios talleres y guión durante varias semanas en la Biblioteca Municipal Juan Soca".

Un total de ocho compañías se encargarán de la puesta en escena de sendas representaciones que, además de en diferentes emplazamientos del municipio, se realizarán en el teatro El Jardinito y la Plaza de España. Las compañías participantes son El Grillo títeres, A la sombrita (Écija), Pequeños duendes (Cádiz), Títeres barrilete (Argentina), Bambino Teatro (Granada), Búho Teatro (Sevilla), La gotera de la azotea (Jerez de la Frontera) y Coriolis Teatro (Uruguay).

Las obras que se representarán son 'Sal, sal, caracol'; 'El Patito feo'; 'Alejandra y sus dragones'; 'Mi amor es un colador'; 'La niña que riega la Albahaca', '¿Quién soy? De Oruga a Mariposa'; 'Trapito viajero' y 'Pasos largos'. La programación también prevé una muestra taller 'Del cuento al títere' y la conferencia 'Dramaturgia del títere de García Lorca'.

En paralelo, el centro comercial abierto se une a este festival con una exposición en diferentes escaparates de comercio locales que conmemora el 35 aniversario de la Compañía Grillo.

Al respecto, la directora de Grillo, Encarnación Peña, ha expresado "que esta edición es especial para nosotras, porque cumplimos 35 años de escenario, de personajes que nacen de las manos, de historias que viajan en maletas, de niños que crecen viendo títeres".

Peña ha indicado que TitiriCabra "llega este año con una programación diversa, que busca sorprender y emocionar. Habrá títeres de guante, de varilla, de sombras, corporales, un mosaico de lenguajes que demuestran la riqueza y vitalidad de este arte titiritero".