Fudepa reconoce el trabajo de los gobiernos locales premiando 21 proyectos que promueven el desarrollo

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este lunes el acto de entrega de los XI Premios Progreso, galardones otorgados por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa) para reconocer los proyectos impulsados por gobiernos locales en distintos ámbitos para favorecer el desarrollo económico, sociocultural, medioambiental o en materia de igualdad.

El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, acompañado por la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla; el director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Fernández; el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; y la presidenta de Fudepa, María del Mar Serrano, ha sido el encargado de presidir dicho acto.

En declaraciones a los periodistas previas al acto, Ruiz ha expresado su satisfacción por acoger de nuevo los Premios Progreso "que nacieron en Córdoba y celebraron su primera edición en la Diputación" y ha destacado que "nacieron con el objetivo de reivindicar el municipalismo y el papel de la administración local dentro del sistema político como administración más cercana, con un importante papel estos años de los ayuntamientos y las diputaciones en gestión de los recursos económicos y atención a las demandas y necesidades de los vecinos".

El presidente de la Diputación cordobesa ha recordado, además, que "no solo se reconoce la labor del municipalismo, fundamental para la democracia, sino que se crea un banco de buenas prácticas e ideas que es válido para todos los ayuntamientos de Andalucía y toda la Administración Local de España".

Ruiz ha agradecido a Fudepa el premio otorgado a la 'Mesa de trabajo para la elaboración, coordinación, seguimiento y evaluación de un primer Plan Transversal contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia', un "espacio de trabajo donde están presentes todas las sensibilidades para configurar un plan transversal que luche contra todas las formas posibles de discriminación".

De igual modo, ha valorado el premio que recibe el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba en la categoría medioambiental "por un proyecto de reciclaje de materiales para adornar la Navidad, una iniciativa que está captando interés y está promocionando el municipio y habla de valores como son la sostenibilidad y el medio ambiente".

"FOMENTAR EMPLEO"

Por su parte, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha señalado que los proyectos presentados "son numerosos y muy interesantes, todas las políticas desde el municipalismo son fundamentales para la ciudadanía, para fomentar el empleo de calidad". "Tenemos, entre otros muchos objetivos, el del desarrollo sostenible, los sindicatos somos parte imprescindible, no vamos a cejar en nuestro empeño de conseguir la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de los servicios públicos, sin ellos, lo pagará en el que menos tiene", ha recalcado.

La secretaria general de UGT Andalucía ha animado "a seguir innovando para eso que ya está aquí, que no es el futuro, que no es otra cosa que la digitalización. Preparemos ese futuro que ya es presente, que no nos pille sin la formación y las habilidades adecuadas". "Desde aquí mi agradecimiento y reconociendo a todos los que han participado en la presentación de estos proyectos de calidad", ha apostillado Castilla.

"INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS"

El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha resaltado que "en todos los galardonados subyace la aspiración de promover el desarrollo económico y social y el empleo". "Estos reconocimientos son un espejo para el intercambio de experiencias y las buenas prácticas en la gestión municipal. Poniendo la lupa en aquellos gestos que dinamizan el medio rural, un territorio que se siente amenazado por la despoblación", ha agregado.

El también presidente de la Diputación de Sevilla ha afirmado que "estamos a las puertas de la conmemoración más importante de la que hayamos celebrado hasta ahora en clave local: los 40 años de la celebración de las primeras elecciones municipales". Se trata de "un momento para la reflexión, el autoexamen y la autocrítica para seguir apostando por el talante incluyente, integrador y marcadamente social que ha definido siempre a la política local, al municipalismo andaluz y español", ha concluido.

Por último, la presidenta de Fudepa, María del Mar Serrano, ha puesto en valor que han sido "109 proyectos los que se han presentado" a esta XI edición y ha resaltado que "hemos salido fuera de la comunidad", pues se han recibido trabajos desde Burgos o Tenerife, entre otros, siendo "una labor muy difícil" la de elegir los ganadores, pues todos eran "muy interesantes".

21 PREMIADOS

Los premiados, un total de 21 gobiernos locales, se dividen en municipios de más de 20.000 habitantes y municipios con menos de 20.000 habitantes. En la categoría 'Ciudades/Territorios inteligentes y administración electrónica' se ha premiado a la Diputación de Jaén, por el proyecto 'Ahora + cerca', y al Ayuntamiento de Les Coves de Vinromá (Castellón) por Bandos.es.

En 'Cohesión y políticas sociales' se ha premiado al Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), por un proyecto de integración social a través del deporte, y al Ayuntamiento de Pruna (Sevilla), por 'Ningún mayor en soledad'. En la categoría 'Cultura, patrimonio y memoria democrática' han resultados ganadores el Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), por el proyecto Emergentes, y el Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), por su campaña de micro mecenazgo para la restauración de la logia del castillo.

En 'Deportes, juventud y turismo' se ha reconocido la labor del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), por sus iniciativas para menores con diversidad funcional, y del Ayuntamiento de Macael, por la recreación histórica 'Canteros y caciques en la lucha por el mármol'. En 'Desarrollo urbano integrado y ordenación del territorio' se reconoce la labor del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat (Barcelona), por su proyecto Cornellá Natura, y del Ayuntamiento de Cúllar Vega, por su plan de tráfico y espacio público.

Dentro del apartado 'Economía, empleo y empresa' se han otorgado galardones a la Diputación de Sevilla, por su programa de promoción de empleo para la prestación de servicios avanzados a empresas (PR@XIS), y al Ayuntamiento de Peal de Becerro, por su iniciativa 'Peal por el empleo y el desarrollo económico'. En materia educativa Fudepa reconoce al Ayuntamiento de Ames (A Coruña), por 'Conciliames', y al Ayuntamiento de La Algaba, por su Programa Recreo 'Inclusión para alumnos con trastorno de espectro autista en la escuela'.

GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la categoría 'Gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia' se ha reconocido el trabajo del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), por la implementación y puesta en marcha de la plataforma 'Decide Puerto Real', y del Ayuntamiento de Pizarra (Málaga) por la 'App' 'Pizarra Participa'.

En cuanto al apartado 'Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres' se ha premiado a la Diputación de Córdoba por la constitución de la Mesa de Trabajo para la Elaboración del Plan Transversal contra la Homofobia, Biofobia y Transfobia, y al Ayuntamiento de Atarfe (Granada) por '¡Somos un equipo!'.

Finalmente, en 'Medio ambiente y desarrollo sostenible' se ha premiado a la Diputación de Burgos, por su Proyecto de Renovación Integral del alumbrado público en la provincia de Burgos; al Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife) por 'Granadilla recicla' y al Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, por 'Re-inventa tu Navidad'.