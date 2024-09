Fuentes pide enfrentarse al Virus de Nilo de forma conjunta porque es un problema que afecta a Europa

CÓRDOBA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha señalado este viernes que el Virus del Nilo Occidental (VNO), que ha provocado el ingreso de una mujer de La Rambla en la UCI del Hospital Reina Sofía, es un "problema común que tenemos que afrontar entre todas las administraciones públicas" puesto que "el mosquito se mueve por Europa", motivo por el que hay que trabajar en "tareas de prevención, de control, de vigilancia y de extinción".

En respuesta a preguntas de los periodistas, Fuentes ha adelantado que "el director general de Salud Pública viene la semana que viene" a la provincia para abordar el problema, mientras que desde la Diputación "estamos haciendo un seguimiento con los alcaldes desde que se inició este tema", dado que "el mosquito y la fiebre del Nilo nos afecta a todos, nos afecta a Europa".

Así, según ha proseguido el presidente, "el mosquito no está empadronado" en ningún pueblo de la provincia, sino que "es un tema de Europa, es un tema de cambio climático", añadiendo que "hay que luchar contra el insecto en otoño porque tenemos que pelear con las larvas". "Lo que tenemos que hacer ahora es cumplir con los protocolos que ya venimos realizando desde el año 2022 con un sistema de vigilancia anual que se estaba haciendo".

Igualmente, Salvador Fuentes ha recalcado "estamos con el tema de prevención, se están localizando los focos y están las trampas" para "ver el alcance" del virus, porque "no todo el mosquito que coge tiene infección del virus. Ahora mismo, por lo que me decía el otro día, me lo comentaba la consejera, el 80% de las infecciones son asintomáticas".

En este contexto, ha afirmado que "hay mucho trabajo hecho" por parte de la Junta de Andalucía en este tema, que viene de años anteriores. "Tenemos que ser todos una causa común para enfrentarnos de manera coordinada", de ahí que próximamente llegue "el director general de Salud Pública", que es "una de las personas que más saben de este tema".

Asimismo, ha informado de que desde la institución provincial "vamos a hacer una campaña, a través de los medios de comunicación, de manera preventiva, para que estemos todos pendientes".

Respecto a la presencia de mosquitos con el Virus del Nilo, Fuentes ha señalado que el cambio climático provoca que los otoños no sean "como los de antes", sino que "ahora los periodos de calidez prolongan más la presencia del mosquito, las zonas estancadas".

"Esto no es un problema de pueblos, esto es un problema medioambiental que tenemos que resolver con un alcance y una repercusión sanitaria de primera magnitud", ha subrayado el presidente provincial, quien ha insistido en que "estamos todos implicados y todos haremos lo que tengamos que hacer de manera coordinada y detrás de los técnicos".

Tras la próxima reunión con el director general de Salud Pública, y "con los protocolos que él marque, yo haré lo que tenga que hacer", ha afirmado Fuentes, asegurando que "si tenemos que hacer campañas de fumigación, las haremos; si tenemos que incrementar los sistemas de control, lo haremos; si tenemos que montar una campaña, que vamos a hacer, divulgativa sobre prevención del insecto, sin alarmismo, lo vamos a hacer".

MUJER INGRESADA

La mujer de unos 64 años de edad, vecina de La Rambla (Córdoba) y afectada con el Virus del Nilo Occidental (VNO), el primer caso confirmado en la provincia en 2024, continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa desde hace unos días, tras ser ingresada inicialmente en el Hospital de Montilla.

Así confirmó el alcalde del municipio, Jorge Jiménez, quien ha explicó que hay constancia de que "la vecina no ha salido a otro municipio", por lo que barajan que la infección ha sido en el propio pueblo. "Ahora mismo lo que más nos preocupa es la salud de la mujer", declaró.

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, expresó que "el 80% de los casos son inocuos y no ocurre nada", admitiendo que "es verdad que sí hay pacientes que tienen otras patologías donde se ven problemas", pero espera que "no haya que lamentar nada serio en la provincia".

Al respecto, Molina detalló que "ahora mismo se hace la vigilancia, que es lo que corresponde a la Junta de Andalucía", para "coordinar las actuaciones de vigilancia de mosquitos, y se informa de manera transparente, tanto a los ayuntamientos, como a la ciudadanía", a lo que ha agregado que "son los ayuntamientos los que tienen que realizar las fumigaciones, que es cumplir con sus planes municipales".

Al hilo, defendió "la información, el control y la coordinación con los ayuntamientos", a la vez que "hay trampas en diferentes municipios", como Montalbán, Puente Genil y Aguilar de la Frontera, asegurando que "se están poniendo muchas", porque "una de las cosas que ha hecho el Gobierno andaluz es poner en marcha el sistema de vigilancia mediante el trampeo en áreas de riesgo", algo que "antes no existía", y "por eso ahora sabemos la concentración".