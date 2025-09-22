Obejo se prepara para acoger su V Feria de la Montería, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (4º izda.), junto a Romero (3º izda.) en la presentación de la V Feria de la Montería de Obejo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Obejo (Córdoba) se prepara para acoger su V Feria de la Montería, evento que, durante los próximos días 26, 27 y 28 del presente septiembre, "servirá para poner en valor un sector de gran importancia para el desarrollo económico y social de la zona norte de la provincia, como es el de la actividad cinegética".

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha presentado esta propuesta junto al alcalde de Obejo, Pedro López, y del delegado de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena.

Romero ha afirmado que "la institución provincial siempre mantendrá tendida la mano a un sector como el cinegético, sinónimo de desarrollo y creación de empleo en nuestro territorio, más aún en esta zona norte donde alrededor del 50% de la población vive, de manera directa o indirecta, de todo lo que enmarca este sector".

"El apoyo de la Diputación a esta actividad económica --ha proseguido-- se evidencia cada año con Intercaza, una propuesta que reúne a todo el sector de la provincia, a empresas y emprendedores que de contribuyen a la generación de riqueza en nuestra provincia".

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha hecho referencia a que, "más allá de la caza, hablamos de ecoturismo, de gastronomía, de industrias cárnicas, en definitiva todo un amalgama de subsectores que contribuyen al desarrollo de nuestro mundo rural y a fijar a la población al territorio".

Por su parte, el alcalde de Obejo, Pedro López, ha agradecido el apoyo institucional con el que cuenta esta Feria de la Montería, durante la cual "se pone en valor una actividad que es motor económico para nuestro municipio", mediante una feria que "busca promover aquello que es especial y diferencial en nuestro pueblo, como son las monterías y las rehalas, actividades declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía en el año 2020".

"En esta quinta edición de nuestra Feria de la Montería --ha añadido-- contaremos con más de 25 estands de empresas vinculadas a sectores como el cárnico, el turismo y el ocio activo, además de con un amplio programa de actividades, que darán dinamismo a este evento".

Finalmente, el delegado de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, ha remarcado "el compromiso que mantiene el gobierno andaluz con un encuentro que nos invita a hablar de turismo sostenible y de medioambiente".

SECTOR CINEGÉTICO EN CÓRDOBA

La provincia de Córdoba cuenta con 1.459 hectáreas dedicadas a la caza mayor y menor, y unas 46.000 licencias para caza y pesca. La última temporada de caza contó con la autorización de 516 actividades cinegéticas, que incluyeron cerca de 24.000 puestos y 6.000 rehalas. Esto refleja el impacto económico y social de este sector en la provincia.

Obejo cuenta con una importante actividad cinegética, tal y como reflejan las cerca de 30 áreas de caza y lugares de interés, algunos de gran interés, como Calderín, Vallelobo-SendaVieja, Veneruelo, Sierrazuela, La Vega, Majada la Peña, La Camorrilla, El Maromo, Candelera, Los Puntuales, Suerte Alta o Las Mestas.

La caza en Andalucía genera unos 1.900 millones de euros y mantiene unos 50.000 empleos directos. La cantidad de licencias varía según la temporada, pero suele rondar las 220.000. Además de su impacto económico, la caza y los cazadores cumplen un papel fundamental en la conservación del medio ambiente, ayudando a proteger especies, prevenir incendios y mantener tradiciones ancestrales. Todo esto también beneficia a las comunidades rurales, generando empleo y actividades económicas que ayudan a mantener vivas estas zonas.