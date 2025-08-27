El presidente de la Diputación de Córdoba aborda con la Mancomunidad Campiña Sur la situación del viñedo por el mildiu

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, con el presidente de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, y el vicepresidente del organismo, Jorge Jiménez. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido este miércoles una reunión con el presidente de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, y el vicepresidente del organismo, Jorge Jiménez, para abordar la situación del viñedo en la comarca ante la afección por mildiu y sus consecuencias para productores y bodegueros.

En una nota, Fuentes ha asegurado que "el sector vitivinícola es uno de los principales motores económicos de la Campiña Sur y de la provincia, por este motivo desde la Diputación hemos querido conocer la situación de primera mano y trabajar de manera conjunta en las posibles soluciones que se puedan plantear para paliar esta grave situación".

En este sentido, el máximo representante de la institución provincial ha reconocido que "nuestras competencias son limitadas, pero en este encuentro nos hemos comprometido a colaborar y, dentro del margen que tenemos, haremos todo lo que sea necesario para ayudar a los productores y bodegueros del sector".

Por su parte, Miguel Ruz ha agradecido "la celeridad y sensibilidad del presidente de la Diputación, así como su predisposición e interés en conocer la situación que estamos atravesando en nuestra comarca".

El presidente de la mancomunidad Campiña Sur ha añadido que "hemos hecho un llamamiento al Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura, de manera que ya nos hemos puesto en contacto tanto con la Subdelegación del Gobierno, como con el delegado de Agricultura de la Junta para abordar también la situación, que entendemos se tiene que afrontar desde la colaboración".