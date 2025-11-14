El presidente de la Diputación de Córdoba da su último adiós a 'Fosforito' en la capilla ardiente instalada en Málaga

MÁLAGA/CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este viernes a Málaga para dar su último adiós a Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', visitando la capilla ardiente que se ha instalado en la que fue su ciudad adoptiva, donde ha puesto su firma en el Libro de Condolencias.

El máximo representante de la institución provincial cordobesa ha vuelto a mostrar su pesar, y el de toda la Corporación provincial, por el fallecimiento de "esta figura insigne que es todo un orgullo para nuestra tierra y que tuvo una estrecha vinculación con la Diputación de Córdoba".

Para Fuentes, 'Fosforito', nacido en el municipio cordobés de Puente Genil, "era un gran maestro, un gran cantaor que durante tantos años se dejó el corazón por todo el mundo exaltando los valores culturales del flamenco y los beneficios que aporta a nuestra salud espiritual". Además, ha insistido también en "la humanidad de Antonio Fernández Díaz, una persona cercana, generosa y humilde que nunca dejó de apoyar a nuestros talentos y cuyo legado perdurará por siempre en todos nosotros".