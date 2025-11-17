El programa de formación en nuevas tecnologías 'Eres Capaz' llega a Baena, Posadas y Villanueva de Córdoba

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, Sara Alguacil (segunda por la dcha.), junto al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Baen María Jesús Serrano. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

BAENA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El programa de formación de nuevas tecnologías 'Eres Capaz' inicia este lunes una nueva fase con los cursos que se han puesto en marcha en los municipios de Baena y Posadas, destinados al alumnado de Primaria y Secundaria, y en Villanueva de Córdoba, destinado a mujeres y trabajadores.

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, Sara Alguacil, se ha desplazado al municipio de Baena, donde, acompañada por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa baenense, María Jesús Serrano, ha asistido a la presentación de una de las acciones formativas.

Alguacil ha destacado que "hoy ponemos en marcha cinco cursos dentro de este ambicioso proyecto de formación en nuevas tecnologías dirigido a los municipios de menos de 20.000 habitantes, destinado fundamentalmente a los grupos de población de jóvenes y mayores de 65 años y con el que trabajamos para eliminar la brecha digital entre el mundo rural y urbano, en un programa en el que es importante la colaboración entre las distintas administraciones".

En relación a este programa, ha explicado que "en el municipio de Baena se inicia un curso de robótica dirigido al alumnado de primero y segundo de la ESO y otro de Inteligencia Artificial en la creación de contenidos para el alumnado de tercero y cuarto también de Secundaria, ambos en el IES Luis Carrillo de Sotomayor. Mientras que en Posadas se inicia un curso de ofimática básica para el alumnado de quinto y sexto de Primaria del colegio Nuestra Señora de la Salud".

"En el caso de Villanueva de Córdoba, los cursos van a ir dirigidos a personas mayores, en concreto se formará a un grupo de 15 mujeres en el uso del móvil para gestión sanitaria, a lo que se añade la formación en ofimática básica dirigido a la población en general", ha apuntado la delegada.

Alguacil ha subrayado que "además de los cursos presenciales que se van a impartir en centros docentes y en Centros de Participación Activa de la provincia, también se ha habilitado una página web a través de la cual se puede acceder a un total de 24 acciones formativas online, que son personalizadas y estarán accesibles hasta el mes de junio de 2026".

"Es importante recordar que se ha puesto puesto en marcha una unidad móvil que se va a desplazar por toda la provincia para ofrecer información sobre este proyecto de formación y también para facilitar la inscripción en los distintos cursos habilitados", ha apostillado la delegada.

Por su parte, el consejero, José Antonio Nieto, ha defendido que "queremos que los jóvenes que viven en zonas rurales no solo no se queden atrás en formación digital, sino que sean vanguardia". En este sentido, ha destacado que la elección de este instituto no es arbitraria ya que se trata de un centro que "lleva mucho tiempo trabajando en la formación digital de los niños de la comarca" y es "un referente de la educación pública en Andalucía".

El consejero, natural de Guadalcázar, ha recordado que cuando él era pequeño "nos transmitían que estudiáramos para poder irnos del pueblo, como si eso fuera un avance, hoy queremos transmitir a los jóvenes que viven en pueblos que el avance es tener la mayor formación para poder elegir dónde vivir y las nuevas tecnologías y profesiones que están surgiendo permiten trabajar desde cualquier sitio y es difícil que encuentren mejor calidad de vida que la de sus pueblos".

EL PROYECTO 'ERES CAPAZ'

El proyecto 'Eres Capaz' cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, de los cuales 1,2 millones están subvencionados por la Junta de Andalucía dentro del Plan de Recuperación del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico financiado por la Unión Europea-Next Generation, y el resto lo aporta la Diputación.

Su objetivo es facilitar formación en nuevas tecnologías a más de 5.000 personas de la provincia, entre los que se priorizará a los colectivos de personas de más de 65 años, niños, mujeres y desempleados. La formación consistirá en cursos de entre 10 y 30 horas sobre materias como ofimática, identidad digital, administración electrónica, ciberseguridad, uso de móvil para gestiones, redes sociales, robótica, IA y Big Data, entre otros.

Los cursos se impartirán de forma presencial y online a través de la plataforma 'Moodle' del proyecto, montada por la Diputación de Córdoba con apoyo de empresas adjudicatarias, y de la unidad técnica móvil de Eprinsa, que dispone de un espacio amplio, versátil y acceso a personas con movilidad reducida, permite adaptar la distribución según el tipo de actividad, con una capacidad máxima de 18 personas.

La página web con toda la información y el acceso a la inscripción a los curso es 'https://erescapazcordoba.es/'.