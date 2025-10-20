Unos 120 pilotos y más de 20.000 aficionados acudirán a una nueva edición de la Subida del Mármol de Macael (Almería)

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 120 pilotos y más de 20.000 aficionados van a darse cita este fin de semana en la cuadragésimo novena edición de la Subida del Mármol, que se disputa del 24 al 26 de octubre en Macael (Almería) como una de las pruebas "más emblemáticas" del automovilismo andaluz y nacional.

El evento además puntúa con coeficiente seis para los campeonatos y trofeos de Andalucía de Turismos y Monoplazas en Montaña , además de los trofeos de Máster +50, Júnior, Féminas, Históricos, Car Cross y la Copa Diputación de Almería, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

El diputado provincial de Deportes, José Antonio García, ha subrayado durante la presentación que "se trata de la prueba deportiva con mayor afluencia de público y de aficionados de toda la provincia, un auténtico referente que cada año atrae a miles de personas".

García ha incidido en la magnitud de la cita. "Para hacernos una idea, una buena entrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ronda las 13.000 o 14.000 personas; el próximo fin de semana, en Macael, se congregarán más de 20.000 espectadores disfrutando de esta espectacular Subida del Mármol, que sin duda es la mejor subida de montaña de Andalucía", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha detallado que "este fin de semana vamos a vivir tres días apasionantes de motor en nuestro municipio. Desde el viernes por la tarde, a las ocho, celebraremos en la puerta del Ayuntamiento la presentación oficial de los coches y los equipos, un momento muy esperado por todos los aficionados".

Martínez ha explicado que "las pruebas se desarrollarán el sábado y el domingo por la mañana, con un total de casi 120 inscritos, una cifra que solo se ve limitada por el propio horario de luz, ya que el recorrido -la antigua carretera de las canteras- no está iluminado y debemos cortar a una hora determinada para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la competición".

La presidenta de la Escudería del Mármol, Ana Belén Tapia, ha señalado que "el tramo permanecerá cerrado desde el viernes a las cuatro de la tarde por motivos de seguridad y para garantizar el buen desarrollo de la prueba". La responsable de la organización ha detallado que "este año contamos con un total de 120 participantes, de los cuales 36 son pilotos de la Escudería del Mármol, lo que demuestra la gran afición y compromiso que existe en nuestra tierra con el automovilismo".

Tapia ha invitado "a todos los aficionados al motor a que se acerquen este fin de semana a Macael para disfrutar de una de las mejores subidas de montaña del calendario andaluz, en un ambiente seguro, apasionante y lleno de emoción".

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha resaltado que "la Subida del Mármol es la prueba más longeva de Andalucía, una cita que año tras año se ha ido consolidando gracias al trabajo descomunal, importante y ejemplar que realiza la Escudería del Mármol".

Alonso ha subrayado que "ese esfuerzo constante ha permitido que esta competición esté catalogada como la mejor prueba de montaña de Andalucía durante muchos años, y puedo asegurar -ha añadido- que se encuentra entre las mejores de toda España, tanto por su organización como por el nivel deportivo que presenta".