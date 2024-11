El actor Karra Elejalde ante la comedia actual: "Nos autocensuramos para que no nos echen un proyecto para atrás"

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director, guionista y actor Karra Elejalde ha reflexionado este sábado sobre la situación de la comedia actual en el cine y la televisión con respecto a algunas de sus producciones de décadas atrás como 'Airbag' o 'Año mariano', esta última por la que ha sido reconocido con el premio 'Almería, tierra de cine' en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

"A día de hoy las plataformas hacen un filtro tan grande que somos los propios guionistas los que nos autocensuramos de cara a que no nos echen el proyecto para atrás por parecer excesivamente mordaz, exagerado, grosero, irreverente o lo que fuera", ha manifestado el actor en una rueda de prensa.

Si bien ha asegurado que en multitud de ocasiones ha escuchado la sugerencia de realizar una secuela de 'Airbag', cree que bajo la situación actual "aquel humor ya no se puede hacer" y, quien se embarque en un proyecto así, "tiene todas las de perder" puesto que aunque "no va a ser vetado", tampoco va a "ser bien recibido por ninguna plataforma".

Elejalde ha señalado el poder con el que cuentan las plataformas audiovisuales como Netflix a la hora de decidir qué proyectos pueden salir adelante, lo que en ocasiones hace que la libertad de los guionistas y creadores se vea autolimitada de cara a conseguir sacar adelante un proyecto.

"Estamos llegando a un momento en el que salen muy pocas películas sin el apoyo de Antena 3, o Telecinco, o Televisión Española, ya no te digo si además no tiene a Amazon, a HBO o lo que sea", ha asegurado antes de afirmar que las productoras ya "no se juegan sus duros" sino que "tiran con pólvora ajena", por lo que requieren de plataformas o de instituciones que apoyen sus proyecto.

El actor ha confesado que siempre le ha asustado quedarse "solo en un lado" de la interpretación. "Si solo haces comedias, pues vas a trabajar la mitad", ha afirmado en relación a sus "andazas" iniciadas con la fundación de varios grupos de teatro tras salir del servicio militar y que aún continúan tras haber hecho en torno a un centenar de películas. "He aprendido a hacer eso que habéis visto. Valorarlo como queráis", ha dicho.

Con ello, se ha referido a la archiconocida 'Ocho apellidos vascos', la película más taquillera del cine español de la que nunca se esperó esa reacción por parte del público, según ha dicho. "A mí me decía la Machi 'oye, tío que el equipo se descojona, que esto va a ser la hostia'", ha recordado en relación al rodaje. "Pensábamos que estábamos haciendo una comedia digna", ha apostillado.

Así, ha afirmado que sitió "mucho miedo" cuando le propusieron hacer la segunda parte, a la que accedió finalmente sin intención de continuar más allá para no "encasillarse". "Me pareció que 'Ocho apellidos vascos' estuvo bien, que con 'Ocho apellidos catalanes', segundas partes nunca fueron mejores, y con las terceras es que hay que saber decir no".

En esta línea, ha apuntado que durante su dilatada trayectoria le hubiera gustado enfrentarse al "reto" de interpretar a Don Quijote. "Ya se me ha pasado la edad de hacerlo probablemente, pero me he resarcido de eso haciendo pequeños Quijotes o pequeños 'chalaos' con demencias similares o parecidas", ha apuntado.

El cineasta ha hecho un repaso por una extensa carrera que le llevó hasta Almería para dirigir y protagonizar junto con Fernando Guillén Cuervo 'Año mariano', película que le ha llevado más de 20 años después a descubrir su estrella en el Paseo de la Fama de Almería.

El doblemente premiado por la academia, puesto que se alzó con el Goya al mejor actor de reparto con 'También la lluvia' y con 'Ocho apellidos vascos', ha recordado cómo el proyecto surgido formalmente de sus conversaciones con Guillén Cuervo durante el Festival de Cine de San Sebastián recaló en el Cabo de Gata pese a que las instituciones tenían "pánico" a meter un equipo en un plató al aire libre que, además, es un espacio protegido.

"Fue una experiencia bonita aquí, de verdad, y tengo muy buen recuerdo de Almería", ha trasladado antes de recordar que con este film se hizo "más dinero" que con 'Airbag'. "Es increíble y, sin embargo, la gente se quedó defraudada", ha apuntado en relación al desarrollo de ambos proyectos a la hora de destacar la labor de Juanma Bajo Ulloa en la dirección del segundo de ellos.

El intérprete ampliamente conocido por películas como 'Mientras dure la guerra' suma en esta edición de Fical un lucero más, junto con la actriz Verónica Sánchez, a la constelación del entorno del Teatro Cervantes, de la que ya forman parte otras figuras del cine español como Luis Tosar, Elena Anaya, Victoria Abril, Aitana Sánchez-Gijón o Javier Cámara así como otras internacionales, entre ellas, Terry Guilliam, Sofía Loren, Bo Derek o Max Von Sydow.