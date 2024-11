Las actrices Mirela Balic, Helena Ezquerro y Marian Alvárez abogan por avanzar en el 'Me Too' en Fical

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las actrices Mirela Balic, Helena Ezquerro y Marian Alvárez han abordado este sábado la importancia de avanzar en un movimiento 'Me Too' dentro del cine ya que, según han constatado, aunque esta revolución está presente sobre todo entre las intérpretes, por el momento no ha calado en todas las capas de la industria audiovisual.

"Hay un cambio pero sutil, no es muy grande", ha asegurado la ganadora de un Goya por 'La Herida', Marian Álvarez, durante su participación en la mesa redonda sobre el cine y la televisión celebrada en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) a la que finalmente no ha podido asistir la actriz Maggie Civantos impedida a causa de los daños que la DANA ha dejado a su paso por Málaga.

Las intérpretes han compartido sus experiencias sobre cómo el consentimiento y las relaciones dentro de la escena que se producen en un set de rodaje. "Yo me he dado cuenta de que he normalizado cosas que no estaban bien y que he dado por hecho de que eran así", ha apuntado Álvarez, quien con una trayectoria más larga, ha comparado sus experiencias profesionales en los inicios y en la actualidad.

Las actrices han reconocido determinados cambios como la feminización de distintos estamentos dentro de las producciones, con más directoras, productoras y técnicas cuando anteriormente los equipos eran mayoritariamente "masculinos", así como la introducción de figuras clave como los coordinadores de intimidad, que vigilan el cuidado en la filmación de escenas íntimas.

No obstante, han señalado que el aspecto más relevante ha llegado con un aumento de la sororidad entre las actrices. "Entre nosotras tenemos la necesidad vital de contarnos experiencias como a modo de advertencia y de alguna manera, aprender del pasado", ha apuntado Helena Ezquerro.

La intérprete de series como 'La Moderna' o películas como 'Las chicas están bien' ha asegurado que la unidad entre las mujeres es lo que da una mayor "esperanza" de avanzar en la igualdad y el respeto. "La conversación está sobre la mesa y ya no se va a dejar de hablar de esto, ya estamos en el tomate. A partir de aquí, o se cambian las cosas o a ver qué pasa", ha sostenido.

Por su parte, la músico y actriz Mirela Balic, conocida por sus papeles en series como 'Élite' o 'Zorras', ha reconocido la ayuda que proporciona ese apoyo entre actrices, si bien al mismo tiempo se ha lamentado de su necesidad. "¿Por qué hay una especie de brigada de mujeres secretas del FBI en el que nos tenemos que decir 'cuidado con este'?", se ha cuestionado al asegurar que incluso se ha visto en contacto con algunas actrices desconocidas por Instagram por este motivo.

"Me jode un huevo tener que decir 'estoy agradecida de ser tratada como merezco'", ha trasladado para dar cuenta de que, en su caso, ha sido una "afortunada" al haber "vivido rodajes en los que he estado cuidada" y haber grabado escenas íntimas "en un espacio seguro" al considerar que esta cuestión debería ser la habitual en cualquier grabación; por lo que ha hecho un llamamiento a todos los hombres para que también alcen su voz ante prácticas inadecuadas.

"Ya no nos callamos, cada vez somos más y cada vez estamos más cansadas", ha añadido Balic, quien ha lamentado los abusos, maltratos o agresiones que trascienden en el gremio y fuera de él, toda vez que ha asegurado que, en su caso, le "calma el corazón" verse rodeada de mujeres y hombre "maravillosos" que "se ocupa de sus traumas y sus carencias", por lo que ha reivindicado, como el resto de las actrices, el cuidado de la salud mental dentro y fuera del oficio.

UNOS INICIOS DISPARES

Las actrices han narrado también cómo fueron sus inicios en el mundo de la interpretación y cómo llegaron a ponerse delante de una cámara, con vocaciones desde la infancia como la de Helena Ezquerro, quien ha agradecido especialmente a su madre toda la ayuda que tuvo para impulsar su carrera, a historias casuales como la de Marian Álvarez, quien tras haber iniciado la carrera de Empresariales una noche fue confundida con una actriz por parte de una camarera en un bar quien le metió el 'gusanillo' de la actuación.

"El destino te va poniendo como señales", ha incidido Álvarez, para quien en apoyo también es "muy importante", ha compartido con Mirela Balic, quien dejó a un lado su trayectoria como músico para actuar inspirada fundamentalmente por un profesor en sus años de instituto, si bien siempre ha tenido a sus padres como "importantes referentes".

Asimismo, han señalado la importancia de las primeras oportunidades o los "golpes de suerte". "Yo trabajaba en un bar en Malasaña poniendo copas mientras por debajo de la barra me iba aprendiendo el texto para algún casting, castings que no salían o castings muy pequeños", ha recordado Mirela Balic, para quien la figura de Maribel Verdú, con la que coincidió en 'Élite' ha sido fundamental para ella.

Helena Ezquerro ha situado ese elemento decisivo "en tener la gran madre que he tenido", despertando los aplausos del público. "Ella me llevó a una agencia de Logroño a Madrid, como periodista entrevistaba a personas con las que podía hacer contactos. Se lo agradezco cada día porque sin ella no estaría aquí". Sobre Marian Álvarez se ha destacado, especialmente, el doble premio de Concha de Plata y Goya a Mejor Actriz por su papel en 'La Herida'.

Entre anécdotas entre los momentos más eufóricos o las situaciones de mayor incertidumbre e inseguridad, también ha habido reflexiones más críticas. La primera de ellas sobre salud mental. "Es algo fundamental para cualquier persona, pero en el mundo de la interpretación la sensibilidad es total. Te abres en canal para todos los proyectos, para que todo fluya, y no es fácil. A veces trabajamos en unas condiciones que no se dan en otros países", ha dicho Marian Álvarez.