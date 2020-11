La actriz Daniela Santiago de 'Veneno': "La serie ha tenido acogida porque se ha visto el talento"

ALMERÍA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Daniela Santiago ha recogido este viernes el premio 'Filming Almería' por la serie 'Veneno' en la que interpreta el personaje inspirado en Cristina Ortiz 'La Veneno' en la década de los años 90, unos tiempos en los que "a nuestras hermanas se lo ponían muy difícil" aunque "eso hoy está cambiando", según ha afirmado al recoger el galardón en nombre de todo el equipo en el Teatro Apolo.

"La serie ha tenido una acogida maravillosa porque se ha visto el talento", ha destacado la intérprete en una mesa redonda en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) conducida por la presentadora Elena Sánchez y en la que han estado presentes las actrices Mariona Terés y Paca 'La Piraña', quienes forman parte del elenco de la serie creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo 'Los Javis'.

Santiago, quien realizó cuatro pruebas de casting antes de hacerse con el papel para dar vida a la etapa más conocida de 'La Veneno' tras su descubrimiento televisivo, ha afirmado que el personaje tenía que ser interpretado por una mujer transexual. "Estábamos hablando de una persona transexual, Cristina Ortiz Rodríguez, no la podía interpretar ni un hombre ni una mujer", ha apuntado.

La actriz, quien a lo largo de su carrera ha compaginado su labor con otros trabajos, ha asegurado que "antes no se daba una oportunidad a las personas transexuales porque se decía que no había talento". "Se decía que no podíamos llegar a hacer lo que hemos hecho. Hemos demostrado que sí. Que antes no se haya querido apostar, es otra cosa", ha opinado durante la charla.

Asimismo, cree que el actual contexto social hace que las personas sean "más receptivas" y "entiendan mucho más" a los demás, independientemente de su identidad o condición sexual, con lo que para ella, la serie ha servido para reflexionar sobre el trato dado a la comunidad transexual "hace un tiempo atrás" cuando "era como de risa". "Ahora la gente está mirándose en el espejo y pensando qué hizo mal mirando a otro lado con un colectivo que nunca hizo nada más ser", ha sostenido.

Ante la ficción inspirada en la vida de la abderitana a partir de la construcción del libro '¡Digo! Ni puta ni santa', de Valeria Vegas, Santiago ha incidido en la "discriminación" que sufrieron las mujeres transexuales, quienes se vieron abocadas a la prostitución, lo que conllevaba ser tachadas de "gentuza", según ha comentado coincidiendo este viernes con el Día de la Memoria Trans.

"La gente te discriminaba por ser transexual. En aquellas época eran putas porque no les daban oportunidades", ha señalado antes de contraponer la historia de Cristina, cuya vida "se fue curtiendo con desengaños", "rechazo social" y "amores que se aprovecharon" de ella", con la de la autora de la biografía en la serie, quien "nació en otra época" que le facilitó desarrollar su camino de otro modo y, en su caso, contar con el apoyo de su familia.

SALTO A AMÉRICA

Las actrices ha celebrado el reciente estreno de la serie en HBO Max y la buena acogida que ha tenido entre los medios estadounidenses. "Tenía muy claro que la serie iba a funcionar en cuanto leí el guion y sabía que 'Los Javis' estaban detrás", ha manifestado Mariona Terés, quien debido al confinamiento cree que la serie ha vivido un "'boom' progresivo".

La intérprete, quien contaba con la experiencia de trabajar anteriormente con los creadores en 'Paquita Salas', ha valorado además el casting y cómo ha sido compartir set de rodaje con otras actrices noveles como Daniela Santiago y Paca 'La Piraña', quien se interpreta a sí misma como amiga de Cristina Ortiz.

"El primer día Paca me sorprendió mucho", ha señalado Terés, quien ha destacado la profesionalidad de su compañera quien, en un primer momento, se negaba a realizar la serie para no abandonar su trabajo como limpiadora en un centro de salud. "Al final hice cuentas y dije, pues voy a ir", ha exclamado la artista, quien ahora se siente toda una artista. "Yo tenía que llorar en dos tomas ya lo tenían. Me decían que era una gran actriz, pues yo me lo he creído y ahora no me bajo", ha apostillado

'La Piraña', que se sintió "como una princesa" durante el rodaje ha destacado algunos momentos de la filmación, como la primera ocasión en la que vio a Daniela Santiago caracterizada como 'La Veneno'. "Me puse a temblar y a llorar de la emoción", ha afirmado ante el parecido físico con Cristina Ortiz de la actriz, quien por su parte ha recordado entre las escenas más duras las grabadas de madrugada en la Casa de Campo de Madrid, en invierno. "Acabamos congeladas. Tres días estuvimos con dolores lumbares del frío", ha explicado Santiago.

El elenco ha reconocido la vida "dura de pelar" de 'La Veneno' frente a la ficción de la serie, que a juicio de la protagonista crea una conexión con el público por la "vulnerabilidad" del personaje. "La gente hoy en día no entendería ese rechazo tan fuerte que se muestra a nivel emocional de pareja, que abusan de ella en todos los sentidos, es la víctima perfecta, no la quiere su familia, los hombres se aprovechan, la fama le trae consecuencias", ha valorado.