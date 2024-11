Alexis Morante desvela en Fical cómo Gila convirtió la tragedia en humor

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película '¿Es el enemigo? La película de Gila', dirigida por Alexis Morante, ha mostrado, en el marco de la XXIII edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), cómo el humorista Miguel Gila transformó su experiencia en la Guerra Civil en una forma única de ver la vida.

Morante ha explicado que la película no es un "biopic convencional", sino una exploración de la etapa menos conocida de Gila. "Queríamos contar algo desconocido, que no conociéramos de él. La etapa de la guerra, cuando él se formó como persona y como humorista, me pareció la más interesante".

"Esta etapa refleja una mezcla de optimismo y humor que solo Gila podía transmitir", ha añadido el director.

La película transcurre en el Madrid de 1936, donde Miguel Gila, un joven que vive feliz con sus abuelos en una humilde buhardilla, se ve arrastrado a la lucha por el estallido de la Guerra Civil. Junto a su amigo Pedro, Gila enfrenta miserias, batallas, un fusilamiento y la cárcel, y sobrevive gracias a su humor.

La obra muestra cómo, "a través de su forma única de interpretar el mundo", Miguel Gila logra convertirse en uno de los cómicos más populares de España y Latinoamérica. La trama refleja la capacidad de encontrar humor incluso en las circunstancias más difíciles.

El rodaje se ha realizado en Vizcaya, una decisión que se tomó por las ventajas fiscales, aunque Morante ha confesado que habría preferido hacerlo en Andalucía. "La dificultad ha impulsado la creatividad", ha declarado. Aunque ha añadido que el entorno natural del País Vasco ha aportado una "ambientación única".

Además, ha señalado que gran parte del equipo técnico es andaluz, entre ellos la directora de arte, Bea López, natural de Almería.

En este contexto, la diputada delegada Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha felicitado a Morante por su trabajo y ha valorado especialmente la representación del talento andaluz en el proyecto, tanto en el reparto como en el equipo técnico.

El director de Fical, Enrique Iznaola, ha definido la obra como "uno de los títulos del año del cine español y del cine andaluz", y ha recordado la participación de Morante en ediciones anteriores del festival con 'El universo de Oliver', película que le valió el reconocimiento como "la personalidad más destacada del año en dirección" por Canal Sur.

Asimismo, ha señalado la vinculación del director con Almería y ha destacado proyectos anteriores como el documental de David Bisbal.

En respuesta a preguntas del público, Morante ha explicado que el largometraje busca conectar con todas las generaciones. "Es una película para todos los públicos, diseñada para atraer tanto a quienes recuerdan a Gila como a quienes lo descubren por primera vez", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha mencionado referencias como 'La vida es bella' y 'Jojo Rabbit' "por su combinación de humor y tragedia".

El director ha insistido en que la película no es solo un relato sobre la Guerra Civil, sino una obra centrada en la esencia de Gila. "Queríamos mostrar de dónde salía su humor, cómo su experiencia en la guerra marcó su forma de ver la vida", ha puntualizado.

Asimismo, ha resaltado que el guion se ha inspirado en las memorias del humorista, de manera que se ha respetado de manera fiel su contenido.

Morante ha asegurado que el mejor reconocimiento es la reacción del público. "Cuando ves a la gente emocionada tras la proyección, sabes que la película ha cumplido su propósito", ha declarado. Además, ha invitado a los asistentes a disfrutar del estreno de la película, que se proyectará este miércoles a las 22,30 horas en el Teatro Cervantes.