Almería acoge el Velefique International Freeride 2026, una cita internacional de descenso sobre ruedas

Velefique International Freeride 2026 - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha participado este sábado en el Velefique International Freeride 2026, una de las citas más singulares del calendario deportivo provincial.

Así lo ha destacado la institución provincial en una nota, misma vez que ha especificado que el evento se celebra hasta este domingo 13 de septiembre y forma parte del programa 'Almería Activa' de la Diputación Provincial.

Cruz ha destacado que "Velefique reúne unas condiciones excepcionales para disfrutar de una prueba diferente, espectacular y plenamente ligada a nuestro territorio. Eventos como este nos permiten seguir mostrando la provincia de Almería como un gran escenario para practicar deporte al aire libre y, al mismo tiempo, generar actividad y dar a conocer nuestros municipios entre participantes procedentes de distintos puntos de España y de otros países".

La prueba se desarrolla en la carretera AL-3102 sobre un recorrido aproximado de cuatro kilómetros y contempla modalidades como longboard, street luge, patinaje en línea y drift trike. El trazado del Alto de Velefique está considerado uno de los grandes escenarios europeos para la práctica del downhill, gracias a sus características curvas de montaña y al paisaje de la Sierra de los Filabres.