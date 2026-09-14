El Ayuntamiento asegura que habrá sanciones si el Gran Premio de España de F1 superó los límites de ruido

Start during the 2026 Formula 1 Spanish Grand Prix, 14th round of the 2026 Formula One World Championship from September 11 to 13, 2026 on the Madring, in Madrid, Spain - Photo Eric Alonso / DPPI - ALBERTO VIMERCATI / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado este lunes que habrá sanciones si se superaron los límites acústicos permitidos en el circuito de Madring de la capital durante el Gran Premio de España de Fórmula 1.

"Si se ha infringido la normativa en cuanto a los niveles acústicos, se iniciará el procedimiento sancionador y se multará. Tenemos que aplicar la normativa, en este caso la ordenanza y la ley del ruido, y lo haremos como lo hacemos siempre", ha afirmado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Así, el delegado ha admitido que la celebración del Gran Premio ha provocado molestias entre quienes viven en las proximidades de Madring, tanto por el ruido como por los cortes y las restricciones de tráfico. "Hay perjudicados y hay molestias. No cabe duda de que pasa con las obras, con los eventos y con los conciertos", ha reconocido Carabante, quien ha sostenido que Ifema Madrid realizó un "extraordinario esfuerzo" para informar previamente a los residentes.

En cuanto al ruido, Carabante cree que los residentes de la zona están en su derecho de ejercer las acciones que consideren oportunas tras las protestas registradas el pasado fin de semana. "Si ven que se han vulnerado sus derechos, que vayan a los tribunales", ha señalado, aunque ha defendido que la tramitación del circuito incluyó una evaluación ambiental favorable y medidas para mitigar las molestias acústicas.

Entre ellas, ha citado la instalación de pantallas acústicas en torno a las viviendas más cercanas y la modificación del diseño original del trazado. Según ha explicado, el circuito inicialmente proyectado discurría más próximo a los edificios residenciales, por lo que se retranqueó y se cambiaron algunas curvas para reducir el ruido provocado por las frenadas y aceleraciones de los monoplazas.

"Tenemos plena garantía de que hemos tomado todas las medidas mitigadoras y reductoras del ruido para que esas molestias sean las menores posibles", ha recalcado.

En cualquier caso, ha señalado que el Ayuntamiento analizará durante los próximos días los aspectos que deben corregirse de cara a próximas ediciones junto con la Comunidad de Madrid e Ifema Madrid, organizadora del evento. "Seguramente esa reflexión tengamos que hacerla también con los vecinos para que las molestias, que lógicamente van a existir siempre, sean las menos posibles", ha indicado.

Carabante ha señalado que todavía quedan nueve ediciones del Gran Premio en Madrid y ha recordado que en las primeras ediciones de eventos como Mad Cool se impusieron sanciones que llevaron posteriormente a los promotores a adoptar medidas. "Los primeros años normalmente hay sanciones y luego se va corrigiendo, porque los promotores están muy interesados en minimizar esas molestias, no solo para que no les sancionemos, sino también para reducirlas", ha apuntado.

BALANCE DE LA F1 "MUY POSITIVO"

Más allá de las quejas, Carabante ha calificado de "muy positivo" el balance de la primera edición del Gran Premio de España en Madring y ha asegurado que tanto representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) como aficionados se mostraron sorprendidos por el funcionamiento del circuito en su estreno.

"Una ciudad normalmente tarda ocho o diez años en conseguir que la nominen para celebrar un gran circuito de Fórmula 1. Nosotros, en solo tres años, hemos sido nominados, hemos construido el circuito y ya se ha celebrado", ha subrayado.

A su juicio, los madrileños deben sentirse "profundamente orgullosos" de lo conseguido, aunque ha insistido en que siempre existen aspectos susceptibles de mejora. "Ahora tenemos que hacer una reflexión y una evaluación de cuáles son precisamente esos puntos de mejora", ha añadido.

Sus palabras se producen después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, defendiera que Madrid ha "asombrado al mundo" con la celebración del Gran Premio y destacara el dispositivo de movilidad desplegado durante el fin de semana. Según los datos aportados por el regidor, más de 320.000 personas se desplazaron en transporte público y el 75% de los asistentes utilizó este medio para acudir al circuito.

Por la parte municipal, las cinco lanzaderas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) habilitadas con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1 registraron el pasado fin de semana un total de 100.395 viajes. El domingo, jornada en la que se disputó la carrera, fue el día de mayor afluencia en estos servicios especiales, con 38.624 viajes.