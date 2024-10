Altea y Diputación de Almería entregan los diplomas de la formación para la atención de personas con TEA

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Servicios Sociales, Igualdad y Familia de la Diputación se ha vestido de gala esta semana para albergar la entrega de diplomas a los alumnos del curso de formación 'Atención a personas con trastorno del espectro autista' que ha organizado Altea con el apoyo de la institución provincial.

El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, y la vocal de Altea, Eva María Pérez, han sido los encargados de entregar los diplomas de esta acción formativa que, además, se ha desarrollado en el marco del campamento inclusivo que ha organizado, este año, en el campamento Juan de Austria.

En una nota, Escobar ha asegurado que la Diputación es "cada vez más hay más personas con un diagnóstico TEA y es verdad que esos protocolos van cambiando y todos vamos aprendiendo: profesionales, familias y compañeros".

Del mismo modo, ha destacado la importancia del diagnóstico precoz así como la formación otorgada para "humanizar los servicios que se prestan" a personas con TEA para tener en cuenta sus necesidades a fin de "adaptar su tratamiento, acogimiento y cualquier terapia".

"Enhorabuena por esta formación porque repercutirá en una mejor sociedad, más inclusiva y con mayor autonomía personal para las personas con TEA", ha trasladado a los alumnos.

Por otro lado, desde Altea han asegurado que "sin Diputación este curso no podría salir adelante". "Este año el campamento se ha celebrado por primera vez en el Campamento Juan de Austria. Somos una asociación que ha conseguido un campamento abierto e inclusivo. Nuestros niños estaban mucho más felices y cuidados y venían encantados, no querían irse. Gracias por formar parte de esta gran familia, sin vosotros no sería posible el campamento", han transmitido.

Altea ha señalado su apuesta por una formación "de calidad" dirigida a futuros profesionales de personas con TEA, "ofreciendo una formación específica en la adquisición de habilidades y competencias para mejorar la intervención del colectivo".

Así, en junio de 2024, con el apoyo de la Diputación de Almería, dio comienzo el curso de formación 'Atención a personas con trastorno del espectro autista' con el objetivo de capacitar profesionales en la atención especializada de personas con TEA y aportar a los estudiantes información necesaria y técnicas de intervención para el apoyo a las personas de este colectivo.

Esta formación ha constado de una parte teórica intensiva de 25 horas y una parte práctica de 175 horas "donde se ha podido adquirir conocimientos en intervención directa con usuarios TEA".