'El aspirante' estrena la sección 'Ópera Prima' en Fical Almería, con una thriller sobre las relaciones de poder

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El largometraje de ficción 'El aspirante' ha inaugurado este viernes la sección 'Ópera Prima' de Fical 2024. La película, ambientada en el contexto de las novatadas universitarias, explora la problemática de la masculinidad tóxica y el trasfondo de las relaciones de poder.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el director de la película, Juan Gautier, ha explicado el rodaje y también el trasfondo del proyecto, que, "como el buen vino, ha ido reposando hasta ver la luz".

"Surge en el año 2009 cuando mi hermana y yo trabajábamos con vídeos didácticos de género. Entonces nos encargaron un vídeo sobre la masculinidad. Paralelamente, nuestro padre fue director de un colegio mayor en Madrid, Chaminade, conocido por luchar contra las novatadas, y enlazando ambos conceptos surgió el guion", ha destacado el director de 'El aspirante'.

Gautier ha profundizado en el sentido de una película, "muy bien recibida por la crítica", y ha asegurado que "vengo de hacer mucho cine documental, y es muy importante no caer en el maniqueísmo. Las novatadas son una excusa para hablar de otras cosas".

Asimismo, ha señalado que la película "habla de las relaciones de poder y otros aspectos colaterales como el proceso de manipulación. Personas en un contexto muy singular, que forman parte de un grupo, y tienen una serie de comportamientos para intentar integrarse".

Según Gautier, "esta frase la desarrolla avisando que lo peligroso es que chicos que están terminando de construir su identidad masculina normalizan este tipo de comportamientos, basados en una masculinidad tóxica como es la fuerza, violencia, competitividad o el mando autoritario, que ven como un juego que es divertido y luego se queda ahí, en su subconsciente".

Como ha indicado la Diputación de Almería, el argumento de 'El aspirante' se centra en la época de las novatadas en la Residencia Universitaria Tolentino, cuando Carlos y Dani -dos estudiantes recién llegados- aceptan un desafío con el objetivo de integrarse y hacer amigos.

Durante una comida, los novatos son conducidos a las catacumbas (los sótanos del Colegio Mayor), donde se les da la opción de marcharse o quedarse. Allí les esperan 24 horas frenéticas llenas de pruebas, disciplina, fiestas y alcohol, durante las cuales experimentarán una montaña rusa de estados anímicos.

En la película destaca el papel de Pepe, el líder de los veteranos, un personaje cínico y clasista que utiliza su posición para corromper a los novatos por pura diversión. Su actitud aporta un trasfondo oscuro a la experiencia.

RODAJE DE 14 DÍAS

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el director de Fical, Enrique Iznaola, han presentado al director y a los dos actores, que han respondido en el patio de luces a las preguntas de los periodistas.

Eduardo Rosa interpreta a Pepe, el líder veterano. "Recuerdo que Juan me dijo que toda esa violencia tenía que estar por debajo, en la mirada, en el texto e incluso como disfrute sexual con el dolor ajeno. Tenía que poner a los novatos contra las cuerdas, desorientarles con una ola de cinismo increíble", ha destacado el actor.

"El personaje de Pepe irradia violencia con la palabra o mirada, pero no agrede físicamente a nadie", ha añadido.

Por su parte, Lucas Nabor que interpreta a Carlos, uno de los novatos que sufre a Pepe, ha asegurado que "me pasaron el guión entero, me pareció muy familiar, ya que estuve en el equipo de rugby de Económicas, y entendía cómo tenía que abordarlo. Sentí un flechazo absoluto con el personaje, e hice el casting a tope para que me dieran el papel".

Gautier ha comentado que "el trabajo previo ha sido básico para poder rodarlo en tan solo 14 días, en agosto, con los propios alumnos de un colegio mayor como figuración". "Intentamos que el plan de rodaje tuviera un sentido para el arco dramático de los personajes. Ayudarles desde el punto orgánico, ya que fue un rodaje muy salvaje".

"Trabajamos mucho ese viaje, con mucha documentación, hablando y ensayando antes", ha añadido el director.

Eduardo Rosa ha recordado que los estudiantes, que hacían la figuración, les confesaron que "la historia se parecía a la realidad que sufren en las novatadas". Por su parte, Lucas Nabor ha aseverado que "teníamos claras las ideas desde el principio y pienso que Juan ha hecho una película redonda".