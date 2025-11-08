El Ayuntamiento y la Diputación de Almería mejoran los accesos a Retamar con un nuevo paso de peatones y semáforos

La concejala Sacra Sánchez y el diputado provincial Antonio Jesús Rodríguez, durante su visita a los trabajos de mejora de la seguridad vial en los accesos a Retamar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial han mejorado la seguridad vial en los accesos Norte y Sur a la barriada de Retamar, en la carretera provincial AL-3115, con la instalación de un paso de peatones y con la regulación del tráfico a través de varios semáforos.

"Cumplimos así un compromiso más de nuestra alcaldesa con los vecinos de Retamar. Esta actuación, que redunda en la seguridad vial de todo el barrio, beneficia principalmente a los niños y adolescentes que están matriculados en el CEIP Torremar y en el IES Retamar", ha trasladado la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, quien ha visitado los trabajos ejecutados junto al diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio Jesús Rodríguez.

Igualmente, la portavoz municipal ha agradecido a la Diputación de Almería "la estrecha colaboración entre ambas administraciones públicas con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de nuestra ciudad, en este caso de una barriada tan importante como es Retamar-El Toyo".

Por su parte, el diputado provincial ha asegurado que la colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento da su fruto en obras como esta. "Se trata de una necesidad del barrio, una necesidad que nos traslada el Ayuntamiento hace unos meses y en la que nos hemos puesto a trabajar. Gracias a esa colaboración, hoy contamos con una zona más segura tanto para la circulación como para los peatones", ha manifestado.

En este sentido, Rodríguez ha explicado que "los peatones van a tener mucho más fácil el tránsito hacia las zonas escolares y vamos a ganar todos en seguridad y en mejorar los entornos de los barrios de la capital".

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, ha llevado a cabo, además, una actuación dentro del marco del contrato de 'Conservación, mantenimiento y reparación de las vías y espacios públicos del término municipal de Almería'.

La intervención ha supuesto una inversión municipal de 30.526 euros y ha consistido en la ejecución de una nueva acera de 165 metros cuadrados, que incluye la creación de un paso de peatones accesible.

Los trabajos han incluido también la instalación de un nuevo sistema de pluviales, compuesto por 130 metros lineales de tubería de PVC, "con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas en la zona". Asimismo, se ha ejecutado la canalización para semáforos y farolas, junto con la colocación de los báculos sobre los que se instalan estos elementos.

Como parte final del proceso, se ha procedido a la reposición del pavimento con aglomerado asfáltico en caliente en las zanjas abiertas durante las obras y a la recolocación de 17 arquetas, "garantizando así la correcta integración de las nuevas infraestructuras en la vía pública".