El Ayuntamiento de Pulpí (Almería) nombra hijo predilecto al presidente de Primaflor, Lorenzo Belmonte

ALMERÍA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pulpí (Almería) ha nombrado como hijo predilecto al cofundador y presidente de Primaflor, Lorenzo Belmonte, como reconocimiento a "su continua labor que ha contribuido al crecimiento y prosperidad del municipio, la comarca y la provincia de Almería".

Según ha notificado la Diputación de Almería en una nota, este homenaje se ha llevado a cabo este sábado en un "emotivo acto" que se ha celebrado en el Espacio Escénico de Pulpí ante "más de 400 personas".

Por su parte, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, junto al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García y del teniente de alcalde de la localidad, Juanba López, han hecho entrega a Lorenzo Belmonte de la medalla y el escudo de la ciudad y el pergamino que le reconocen oficialmente como Hijo Predilecto de Pulpí.

En este sentido, el presidente de Diputación ha felicitado al homenajeado y al Ayuntamiento por impulsar este "merecido reconocimiento" a una persona que con su trabajo "ha sembrado bienestar y empleo en todos los proyectos que ha emprendido".

Al hilo, García ha apuntado que Lorenzo Belmonte es "uno de esos almerienses que con su talento y esfuerzo han construido con sus propias manos la Almería que hoy disfrutamos", y es uno de los partícipes de que la provincia sea "referente mundial a nivel agrícola", gracias a "una firme lucha por el agua, las reivindicaciones del campo y sus paisanos", y a su compromiso "con la realidad social más cercana".

Por su parte, el homenajeado ha dado las gracias a la Administración y a todos los vecinos por este reconocimiento que, como ha insistido, ha sido posible gracias a todas las personas que "le han acompañado a lo largo de tantos años de trabajo".

El cofundador de Primaflor, que ha reconocido que "el mejor negocio que he hecho en mi vida ha sido casarme con mi mujer", ha valorado el "esfuerzo por llevar agua a Pulpí", su trayectoria como fotógrafo profesional, el origen de Primaflor, las innovaciones en regadíos, los proyectos sociales de la empresa o su "firme apoyo" al corredor Mediterráneo y al Puerto Seco de Pulpí, entre otros proyectos.

Asimismo, el primer edil ha afirmado que Belmonte es un "ejemplo de diálogo y entendimiento", y ha agradecido todo lo que ha hecho "por este pueblo y por la sociedad en general", y por ser el "gran referente" para todos.

Finalmente, la institución provincial ha indicado que el acto también ha contado con la participación de la exministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino; el presidente de Aguas del Almanzora, José Caparrós; familiares del homenajeado o la música del pianista Diego Díaz.